Résidence Pax à Dinan (22)
Maison de retraite / EHPAD à Dinan (22)
16 Rue de Léhon BP 463 , 22100 Dinan
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Pax
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Pax
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Dinan
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Brieuc(8)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Guingamp(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Créhen(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Paimpol(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Loudéac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Broons(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Langueux(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bégard(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Merdrignac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plouha(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lannion(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Erquy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rostrenen(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plestin-les-Grèves(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maël-Carhaix(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Jacut-de-la-Mer(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Moncontour(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Évran(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plancoët(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lanvollon(1)