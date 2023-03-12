Maison de retraite qui ressemble plus à une maison de repos le personnel direction ,et secrétariat à votre écoute personnel au top, ils prennent soin de nos résidents et le personnel vraiment agréable, cuisine super bonne, un super parc animalier , ma mère très heureuse, elle a souvent des visites des aides-soignantes et autres personnels. Ainsi que ses amis résident Merci à toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour ma mère Mme Brient ...

Par Marie J. • La Tourelle d'Argent , Trémuson