Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Trémuson
La Tourelle d'Argent est un établissement de qualité. Les équipes soignantes, administratives et hôtelières sont compétentes et investies. Le cadre de vie est agréable. Les lieux de vie et les chambres sont propres et spacieux. Le parc et ses animaux sont également appréciés de tous. Intervenante dans ce type d'établissement depuis de nombreuses années, je suis en mesure de recommander La Tourelle d'Argent et ses prestations.
Par Aurélie P. • La Tourelle d'Argent , Trémuson
Maison de retraite qui ressemble plus à une maison de repos le personnel direction ,et secrétariat à votre écoute personnel au top, ils prennent soin de nos résidents et le personnel vraiment agréable, cuisine super bonne, un super parc animalier , ma mère très heureuse, elle a souvent des visites des aides-soignantes et autres personnels. Ainsi que ses amis résident Merci à toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour ma mère Mme Brient ...
Par Marie J. • La Tourelle d'Argent , Trémuson
L'équipe de la Tourelle d'Argent s'est très bien occupée de notre tante qui a terminé sa vie à Trémuson en compagnie de son chat. Un grand merci à la directrice Mme Maloisel qui s'est montrée très compréhensive et arrangeante. Bonne continuation.
Par Caroline • La Tourelle d'Argent , Trémuson
Merci d'avoir pris soin de mémé durant ces 7 années. Merci aux équipes qui ont été très professionnelles et d'une gentillesse sans nom dans ce moment difficile ainsi que durant toutes ces années. Très belle année malgré les circonstances.
Par Anaïs P. • La Tourelle d'Argent , Trémuson