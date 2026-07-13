Maisons de retraite / EHPAD en Ille-et-Vilaine

Maisons de retraite et EHPAD en Ille-et-Vilaine

135 EHPAD entre Rennes, Saint-Malo et la côte d'Émeraude

On dénombre 135 EHPAD en Ille-et-Vilaine, disséminés un peu partout dans le département. De la métropole rennaise au littoral de la côte d'Émeraude, l'offre est suffisamment dense pour que les familles bretonnes trouvent un établissement pas trop loin de chez elles. Rennes à elle seule en compte 20, Saint-Malo suit avec 11 structures, puis Fougères, Saint-Méen-le-Grand, Redon ou Vitré. En moyenne, chaque EHPAD accueille environ 93 personnes.

Ce qui frappe quand on regarde le tissu d'EHPAD d'Ille-et-Vilaine, c'est le poids du secteur public : 52 % des établissements. L'associatif couvre 44 % de l'offre. Quant au privé commercial, il ne pèse que 3 %, ce qui est assez rare à l'échelle nationale. Concrètement, même dans les zones rurales du centre du département (entre Montfort-sur-Meu et Combourg), le maillage territorial tient la route.

Combien coûte un EHPAD en Ille-et-Vilaine (35)

Parlons argent, puisque c'est souvent la question qui vient en premier. En Ille-et-Vilaine, le tarif mensuel varie pas mal selon le type de chambre et le niveau de dépendance de la personne accueillie. Les chiffres ci-dessous viennent des 135 EHPAD du département. Pour creuser le sujet du financement d'un séjour en EHPAD, sachez qu'il existe plusieurs dispositifs d'aide.

Type de chambre Tarif médian / mois Fourchette Chambre simple 3 308 € 2 850 € à 3 960 € Chambre double 2 880 € 2 280 € à 2 880 € Chambre unité protégée 3 960 € -

À ce tarif hébergement, il faut ajouter le ticket dépendance, calculé selon le groupe GIR. Pour les GIR 1-2 (forte dépendance), on atteint 24,87 €/jour en Ille-et-Vilaine, soit à peu près 756 € par mois. Les GIR 3-4, c'est 15,84 €/jour, et les GIR 5-6 descendent à 6,74 €/jour. Tout cumulé, le coût mensuel d'un EHPAD tourne entre 3 050 € et 4 700 €, selon la chambre et le degré de perte d'autonomie.

Bien choisir sa maison de retraite en Ille-et-Vilaine (35)

Comment s'y retrouver parmi les EHPAD du département ? Plusieurs critères entrent en jeu. La proximité géographique, déjà : pouvoir rendre visite facilement, ça change tout pour le lien social. Un EHPAD en centre-ville (à Rennes, à Saint-Malo) donne un accès plus simple aux commerces et animations. À l'opposé, les établissements en milieu rural offrent un cadre plus tranquille, avec des espaces verts accessibles.

Au-delà de l'emplacement, rien ne remplace une visite sur place. Prenez le temps d'observer l'ambiance, de discuter avec les soignants, de consulter le projet d'établissement. Le ratio soignants par personne accueillie, la qualification de l'équipe médicale, la présence d'un médecin coordonnateur... Ce sont des indicateurs concrets. Pensez aussi à préparer le dossier d'admission en EHPAD (volet administratif et volet médical) en amont.

Vérifier le taux d'encadrement soignant (idéalement supérieur à 0,6 ETP par lit)

S'assurer de la présence d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer

Consulter les résultats de l'évaluation qualité publiés par la HAS

Comparer les tarifs hébergement et dépendance entre plusieurs EHPAD

Demander le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement avant toute signature

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Ille-et-Vilaine (35)

Les 135 EHPAD d'Ille-et-Vilaine assurent un suivi médical en continu, jour et nuit. Infirmiers, aides-soignants, médecin coordonnateur, kinésithérapeutes composent l'équipe. Certains établissements disposent aussi d'un psychologue, d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien. Côté soins courants (toilette, médicaments, suivi des pathologies chroniques), tout est pris en charge au quotidien.

Mais la vie en EHPAD, ce n'est pas que du soin. Les animations rythment la semaine : ateliers mémoire, travaux manuels, sorties, concerts, rencontres intergénérationnelles... La vie culturelle locale alimente ces programmes. Quelques EHPAD rennais travaillent avec des associations du coin sur des ateliers artistiques. Du côté du littoral, des sorties en bord de mer sont organisées régulièrement pour les pensionnaires les plus autonomes.

Les repas, préparés sur place dans la majorité des EHPAD du département, respectent les régimes spécifiques (textures modifiées, sans sel, diabétique). Un diététicien participe à l'élaboration des menus, adaptés chaque saison.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Ille-et-Vilaine (35)

La formule la plus courante, c'est l'hébergement permanent. La personne intègre l'EHPAD de façon définitive, avec un contrat de séjour qui détaille tarifs et prestations. On parle ici de situations où le maintien à domicile n'est plus envisageable, à cause d'une perte d'autonomie avancée ou d'un isolement social.

L'hébergement temporaire concerne des séjours limités, de quelques semaines à trois mois en général. Après une hospitalisation, pour se remettre sur pied. Quand l'aidant a besoin de souffler. Ou pour tester un EHPAD avant de s'engager. La plupart des établissements d'Ille-et-Vilaine proposent cette option, sous réserve de places disponibles.

Il y a aussi l'accueil de jour, pour les personnes âgées qui vivent chez elles mais viennent à l'EHPAD en journée. Activités thérapeutiques, repas, suivi médical léger, puis retour à la maison le soir. C'est un bon moyen de soulager les aidants tout en repoussant l'entrée définitive. Plusieurs EHPAD de Rennes, Fougères et Saint-Malo ont des places dédiées à ce type d'accueil.

APA, ASH et aides financières en Ille-et-Vilaine (35)

Heureusement, le coût d'un EHPAD en Ille-et-Vilaine peut être en partie allégé par des aides. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance. Le montant dépend du GIR et des ressources du pensionnaire, et c'est le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine qui la verse directement à l'EHPAD.

APA en établissement : réduit le tarif dépendance selon le GIR (1 à 4) et les revenus

Aide sociale à l'hébergement (ASH) : prend en charge tout ou partie du tarif hébergement pour les personnes aux revenus modestes, dans les EHPAD habilités à l'aide sociale (majorité des établissements publics du 35)

Aides au logement (APL ou ALS) : attribuées par la CAF, elles peuvent réduire le reste à charge de 150 à 250 € par mois selon la situation

Crédit d'impôt : 25 % des frais d'hébergement et de dépendance, dans la limite de 2 500 € par an

Obligation alimentaire : les descendants peuvent être sollicités par le département pour contribuer aux frais

Pour monter les dossiers, le CCAS de la commune d'origine ou le point info seniors du département accompagnent les familles. Le Conseil départemental propose aussi un service téléphonique dédié aux questions liées à la perte d'autonomie des personnes âgées.

Où trouver un EHPAD en Ille-et-Vilaine (35)

Rennes arrive en tête avec 20 EHPAD, c'est le premier pôle du département. Saint-Malo, sur le littoral nord, en propose 11. Fougères compte 4 EHPAD dans le nord-est, et Saint-Méen-le-Grand en accueille 3, au centre de l'Ille-et-Vilaine. Redon, Vitré et Bruz complètent l'offre avec chacune 2 EHPAD.