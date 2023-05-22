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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Yrieix-sur-Charente (16710)

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Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Yrieix-sur-Charente

Je souhaite remercier toute l'équipe des soignants et des encadrants pour leur bienveillance et leur professionnalisme. Mon père atteint de la maladie d'alzheimer a pu finir ces jours sereinements et dignements. Je recommande cette résidence familiale tant pour l'accompagnement médical que pour l'accompagnement humain.

Par Allard C. Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente

Très bon établissement avec un esprit familiale. Personnel très agréable et à l’écoute. Je recommande.

Par Eloine A. Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente

Je recommande cet établissement sans problème car toute l'équipe de la direction et tout le personnel sont très humains et à l'écoute des familles et des résidents.

Par Sylvie M. Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente

Je suis formatrice et je suis intervenue dans cet établissement. J’ai trouvé l’équipe particulièrement humaine, à l’écoute le tout dans une ambiance très familiale. Beau professionnalisme et très bel accueil.

Par Lucie T. Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente

Une équipe vraiment sympathique et à l'écoute avec un vrai sens du dévouement.

Par Ris 1. Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente

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