Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Yrieix-sur-Charente
Je souhaite remercier toute l'équipe des soignants et des encadrants pour leur bienveillance et leur professionnalisme. Mon père atteint de la maladie d'alzheimer a pu finir ces jours sereinements et dignements. Je recommande cette résidence familiale tant pour l'accompagnement médical que pour l'accompagnement humain.
Par Allard C. • Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente
Très bon établissement avec un esprit familiale. Personnel très agréable et à l’écoute. Je recommande.
Par Eloine A. • Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente
Je recommande cet établissement sans problème car toute l'équipe de la direction et tout le personnel sont très humains et à l'écoute des familles et des résidents.
Par Sylvie M. • Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente
Je suis formatrice et je suis intervenue dans cet établissement. J’ai trouvé l’équipe particulièrement humaine, à l’écoute le tout dans une ambiance très familiale. Beau professionnalisme et très bel accueil.
Par Lucie T. • Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente
Une équipe vraiment sympathique et à l'écoute avec un vrai sens du dévouement.
Par Ris 1. • Résidence Les Lis , Saint-Yrieix-sur-Charente