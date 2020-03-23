Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à L'Isle-d'Espagnac
Les Pivoines ont prodigué d'excellents soins à ma tante durant ses dernières semaines. L'équipe soignante a été exceptionnelle. Elle était propre, sans douleur et confortablement installée. Ils ont toujours respecté ses souhaits. La communication avec sa famille a été excellente. Je suis extrêmement reconnaissant envers les Pivoines et son personnel.
Par Jane A. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac
Bonne prise en charge de mon père. Personnel professionnel, bienveillant et à l'écoute.
Par Delouche O. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac
Très bonne prise en charge de mon père. Equipe professionnelle, bienveillante et à l'écoute. EHPAD à recommander.
Par Olivier D. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac
Je suis aux Pivoines depuis 14 ans. Je suis très content de ma prise en prise charge. Les équipes sont très à l'écoute et toujours de bonne humeur. Je recommande vivement l'établissement.
Par Jean-claude V. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac
Ma femme et moi même nous tenons à remercier tout le personnel pour leur écoute, leur disponibilité, leur dévouement et leur gentillesse, nous avons beaucoup d'admiration pour ses personnes qui s'occupent si bien de nos ainés, et nous leurs faisons entièrement confiance. Même si c'est leur métier et que nous les payons ,à lire certain commentaire il faut croire que certaine personne sont toujours parfaite ( Next ). Merci à tous pour votre professionnalisme. cordialement JP.M
Par Jean P. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac