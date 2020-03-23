Ma femme et moi même nous tenons à remercier tout le personnel pour leur écoute, leur disponibilité, leur dévouement et leur gentillesse, nous avons beaucoup d'admiration pour ses personnes qui s'occupent si bien de nos ainés, et nous leurs faisons entièrement confiance. Même si c'est leur métier et que nous les payons ,à lire certain commentaire il faut croire que certaine personne sont toujours parfaite ( Next ). Merci à tous pour votre professionnalisme. cordialement JP.M

Par Jean P. • Résidence Les Pivoines , L'Isle-d'Espagnac