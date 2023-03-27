Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Jarnac
Très bon EHPAD où ma mère a terminé ses jours. Le personnel est remarquable de gentillesse et de professionnalisme avec les personnes âgées, toujours soucieux de leur bien-être, de leur dignité et de leur laisser le choix.
Par Philippe L. • Résidence Le Bois Doucet , Jarnac
Tres bonne maison de retraite. Le personnel est tres attentionnés aux residents. Il y a toujours des animations pour les occuper, les lieux sont tres propres ainsi que les chambres, les repas tres bien équilibré et bons, je recommende cet ephad
Par Francoise B. • Résidence Le Bois Doucet , Jarnac
Très agréable au premier regard confirmer par la suite personnel très professionnel
Par Louise J. • Résidence Le Bois Doucet , Jarnac