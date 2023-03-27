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Maisons de retraite / EHPAD à Jarnac (16200)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Jarnac

Très bon EHPAD où ma mère a terminé ses jours. Le personnel est remarquable de gentillesse et de professionnalisme avec les personnes âgées, toujours soucieux de leur bien-être, de leur dignité et de leur laisser le choix.

Par Philippe L. Résidence Le Bois Doucet , Jarnac

Tres bonne maison de retraite. Le personnel est tres attentionnés aux residents. Il y a toujours des animations pour les occuper, les lieux sont tres propres ainsi que les chambres, les repas tres bien équilibré et bons, je recommende cet ephad

Par Francoise B. Résidence Le Bois Doucet , Jarnac

Très agréable au premier regard confirmer par la suite personnel très professionnel

Par Louise J. Résidence Le Bois Doucet , Jarnac

Maisons de retraite / EHPAD proche de Jarnac

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