Je travaille en ce lieu depuis aout dernier, je partage avec le profil de mon fils. Je m'y sens accueillie, épanouie, si la vie me le permet, j'y finirai probablement ma carrière. Cette semaine a mis à l'honneur "la qualité de vie au travail", c'est très important car nos métiers sont des métiers de passion, difficiles mais ô combien gratifiants et riches de partage et d'humanité. A l'occasion de cet évènement le personnel a été choyé, avec tous les jours des évènements comme petit déjeuner partagé, aujourd'hui un barbecue offert, la possibilité de dégager 45 mn pour participer à des ateliers "bien être au travail" comme une découverte du Yoga ou de la relaxation psychomotrice. Tout au long de l'année il y a des mini formations et des partages d'expériences ou de savoirs. J'espère que des aides soignantes viendront renforcer notre équipe pour partager nos valeurs et notre engagement pour le bien être des résidents et des familles.

Par Rango138 • Résidence Les Charentes , Angoulême