Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Angoulême
Mamie est ravie de sa maison de retraite. Plein d'activités proposées et du personnel aimable. Bravo !
Par Boris B. • Résidence Les Charentes , Angoulême
Un établissement où l'on ressent une volonté de bien faire, avec à la tête un nouveau directeur Mr DELORD, bienveillant, avenant, attentif, souriant et très agréable ! Autour d'une équipe empathique et dynamique, une animatrice avec des activités toujours très ludiques et intéressantes ! Un établissement avec un esprit jeune et familiale où il y fait bon vivre, Je prends toujours beaucoup de plaisir à y venir et à y rencontrer les équipes soignantes ! Très belle continuation à cette superbe équipe, et à cette nouvelle direction !
Par Anthony V. • Résidence Les Charentes , Angoulême
Je travaille en ce lieu depuis aout dernier, je partage avec le profil de mon fils. Je m'y sens accueillie, épanouie, si la vie me le permet, j'y finirai probablement ma carrière. Cette semaine a mis à l'honneur "la qualité de vie au travail", c'est très important car nos métiers sont des métiers de passion, difficiles mais ô combien gratifiants et riches de partage et d'humanité. A l'occasion de cet évènement le personnel a été choyé, avec tous les jours des évènements comme petit déjeuner partagé, aujourd'hui un barbecue offert, la possibilité de dégager 45 mn pour participer à des ateliers "bien être au travail" comme une découverte du Yoga ou de la relaxation psychomotrice. Tout au long de l'année il y a des mini formations et des partages d'expériences ou de savoirs. J'espère que des aides soignantes viendront renforcer notre équipe pour partager nos valeurs et notre engagement pour le bien être des résidents et des familles.
Par Rango138 • Résidence Les Charentes , Angoulême
Bonjour, je suis intervenu en tant que coach sportif afin de réaliser des ateliers pour les résidents et je voulais souligner que j’ai été très bien accueilli dans cet établissement qui semble avoir été rénové dernièrement. Le directeur fait preuve de beaucoup d’humanité, cela se ressent auprès du personnel que j’ai trouvé très bienveillant pour les résidents!
Par Ewenn J. • Résidence Les Charentes , Angoulême
Toujours un plaisir d'intervenir dans cette résidence ; un personnel attentif, et en ce qui me concerne, des résidents souriants qui participent, ce qui est très agréable.
Par Eric I. • Résidence Les Charentes , Angoulême