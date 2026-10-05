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Résidence Les Lis à Saint-Yrieix-sur-Charente (16)

4.8 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Yrieix-sur-Charente (16)
58 route de St-Jean d'Angély, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Les points forts de l'établissement

Habilitée APA, ASH, APL et ALS Gérée par le groupe DomusVi Cadre calme aux portes d'Angoulême

À propos de l'établissement

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Résidence Les Lis

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Questions fréquentes

La Résidence Les Lis accepte-t-elle les aides sociales ?
Oui, l'établissement est habilité à plusieurs dispositifs. Il accepte l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que les aides au logement APL et ALS. Ces habilitations permettent de réduire le reste à charge selon la situation de chaque résident.
Qui gère la Résidence Les Lis ?
L'établissement est géré par le groupe DomusVi, un acteur reconnu de l'accompagnement des personnes âgées en France. Il s'agit d'un établissement de statut privé situé à Saint-Yrieix-sur-Charente, en Charente.
Où se situe exactement la résidence ?
La Résidence Les Lis se trouve au 58 route de St-Jean d'Angély, à Saint-Yrieix-sur-Charente (16710), en périphérie d'Angoulême. Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter l'établissement au 05 45 37 66 55.

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