Villa Paul Thomas à Le Vernet (03)
5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Le Vernet (03)
17 Chemin des Doyates, 03200 Le Vernet
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 15 places Équipe médicale interne et veille de nuit Habilité APA, ASH, APL et ALS
À propos de l'établissement
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Villa Paul Thomas
Questions fréquentes
La Villa Paul Thomas accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 15 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un cadre sécurisé et adapté leur est proposé avec un accompagnement spécialisé.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ?
La résidence est habilitée à recevoir l'APA pour la dépendance, l'ASH au titre de l'aide sociale à l'hébergement, ainsi que l'APL et l'ALS pour l'aide au logement. Ces aides permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.
Y a-t-il du personnel médical présent la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure une surveillance continue 24h/24. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; en cas d'urgence médicale nocturne, les protocoles habituels d'astreinte et d'appel aux secours sont activés.
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