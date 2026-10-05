La Villa Paul Thomas accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 15 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un cadre sécurisé et adapté leur est proposé avec un accompagnement spécialisé.

Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ? La résidence est habilitée à recevoir l'APA pour la dépendance, l'ASH au titre de l'aide sociale à l'hébergement, ainsi que l'APL et l'ALS pour l'aide au logement. Ces aides permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.