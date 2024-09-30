Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Moulins
Difficile de trouver un restaurant ouvert à Moulins le dimanche soir. Mais la Brasserie les Mariniers a pu accueillir mon groupe de 13, et proposer un menu plus que complet dans le budget qui était le mien. Tout le monde est reparti ravi. Un grand merci !
Par Cyrine M. • Les Mariniers , Moulins
Un lieu très agréable géré par une équipe jeune et dynamique, un bon rapport qualité/prix, une ambiance conviviale. Une bonne adresse sur Moulins où je reviendrai à mon prochain séjour.
Par Julien R. • Les Mariniers , Moulins
Depuis sa réouverture je suis passé juste prendre un café mais c est un endroit super des jeunes mais très gentils je recommande ce lieu
Par Daniel D. • Les Mariniers , Moulins
Endroit très sympathique, les employés sont très gentils très souriant et aimables, les cocktails sont très bons. Le seul petit point dommage ce sont la taille des hamburgers j’aurais préféré qu’ils sois plus copieux vu le prix et les frites rajouter en supplément un peux dommage mais sinon très bon, je reviendrais
Par Méli S. • Les Mariniers , Moulins