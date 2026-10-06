Les Mariniers à Moulins (03)
4.9 (81)
Maison de retraite / EHPAD à Moulins (03)
22 Rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe de nuit et soignante interne Médecin coordonnateur et psychologue internes
À propos de l'établissement
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Les Mariniers
Questions fréquentes
Y a-t-il une surveillance médicale la nuit aux Mariniers ?
L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une surveillance continue des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; les soins infirmiers sont organisés en journée par l'équipe soignante interne.
Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ?
Les Mariniers est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon le niveau de dépendance et les ressources du résident. Le service administratif peut vous accompagner dans les démarches.
Quels professionnels de santé interviennent auprès des résidents ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, une psychologue et une ergothérapeute. Un kinésithérapeute intervient en externe. Cette organisation pluridisciplinaire assure un accompagnement adapté à chaque profil.
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