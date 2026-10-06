Y a-t-il une surveillance médicale la nuit aux Mariniers ? L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une surveillance continue des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; les soins infirmiers sont organisés en journée par l'équipe soignante interne.

Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ? Les Mariniers est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon le niveau de dépendance et les ressources du résident. Le service administratif peut vous accompagner dans les démarches.