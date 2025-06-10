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Maisons de retraite / EHPAD à Le Vernet (03200)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Vernet

La Résidence Villa Paul Thomas est un lieu chaleureux, paisible et très bien tenu, où les résidents sont accompagnés avec bienveillance. L’équipe est attentionnée et toujours à l’écoute. Les activités sont variées et adaptées à chacun. Un cadre idéal pour vivre sereinement.

Par Adrien Villa Paul Thomas , Le Vernet

Très bel établissement dans un bel environnement avec de belles valeurs Je recommande 1000 fois cet EHPAD

Par Nathalie T. Villa Paul Thomas , Le Vernet

Sacré Ephad

Par Dark T. Villa Paul Thomas , Le Vernet

Merci tout est super

Par Sophie E. Villa Paul Thomas , Le Vernet

Ephad au top

Par L'archiviste T. Villa Paul Thomas , Le Vernet

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