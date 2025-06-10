Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Vernet
La Résidence Villa Paul Thomas est un lieu chaleureux, paisible et très bien tenu, où les résidents sont accompagnés avec bienveillance. L’équipe est attentionnée et toujours à l’écoute. Les activités sont variées et adaptées à chacun. Un cadre idéal pour vivre sereinement.
Par Adrien • Villa Paul Thomas , Le Vernet
Très bel établissement dans un bel environnement avec de belles valeurs Je recommande 1000 fois cet EHPAD
Par Nathalie T. • Villa Paul Thomas , Le Vernet