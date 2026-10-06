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Résidence Les Grands Prés à Montluçon (03)

4.7 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Montluçon (03)
Passage Barathon, 03100 Montluçon

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Kinésithérapeute intervenant en interne Établissement du groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence Les Grands Prés

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Questions fréquentes

La résidence est-elle habilitée aux aides financières ?
Oui. La Résidence Les Grands Prés est habilitée à l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (aide sociale à l'hébergement) ainsi qu'aux aides au logement APL et ALS. Selon votre situation, ces dispositifs peuvent réduire le reste à charge de votre proche.
Y a-t-il un suivi de la rééducation sur place ?
Oui. Un kinésithérapeute intervient en interne au sein de la résidence. Il accompagne les résidents dans leur rééducation et le maintien de leur mobilité au quotidien, en lien avec leurs besoins.
Qui gère cet établissement et où se situe-t-il ?
La résidence est un établissement privé géré par le groupe DomusVi. Elle est située Passage Barathon à Montluçon (03100), dans le département de l'Allier, un emplacement qui facilite les visites des familles.

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