La résidence est-elle habilitée aux aides financières ? Oui. La Résidence Les Grands Prés est habilitée à l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (aide sociale à l'hébergement) ainsi qu'aux aides au logement APL et ALS. Selon votre situation, ces dispositifs peuvent réduire le reste à charge de votre proche.

Y a-t-il un suivi de la rééducation sur place ? Oui. Un kinésithérapeute intervient en interne au sein de la résidence. Il accompagne les résidents dans leur rééducation et le maintien de leur mobilité au quotidien, en lien avec leurs besoins.