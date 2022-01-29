J ´ai fréquenté et je fréquente assidûment la résidence Orpea Le Bellerive ,située près de Vichy sur la rive gauche de l Allier Cela de 2013 a 2015 puis encore actuellement depuis 2016 J apprécie la qualité de toute l équipe de cet établissement ,toute entière dévouée au confort et bien-être de tous les résidents ,y compris ceux et celles qui ,comme mes proches , sont en état de grande dépendance Je me dois ,plus que jamais ,de recommander cet établissement du groupe Orpea

Par Rene P. • Résidence Le Bellerive , Bellerive-sur-Allier