Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bellerive-sur-Allier
Mon beau père est résident depuis 2020 nous n’avons jamais eu un seul souci avec ORPEA. Ils s’occupent très bien de nos aînés, attentifs très respectueux. Ils sont TOP Un établissement que nous recommandons. Merci encore pour ce que vous faites. Famille Deligne Dumazet
Par Bruno D. • Résidence Le Bellerive , Bellerive-sur-Allier
J ´ai fréquenté et je fréquente assidûment la résidence Orpea Le Bellerive ,située près de Vichy sur la rive gauche de l Allier Cela de 2013 a 2015 puis encore actuellement depuis 2016 J apprécie la qualité de toute l équipe de cet établissement ,toute entière dévouée au confort et bien-être de tous les résidents ,y compris ceux et celles qui ,comme mes proches , sont en état de grande dépendance Je me dois ,plus que jamais ,de recommander cet établissement du groupe Orpea
Par Rene P. • Résidence Le Bellerive , Bellerive-sur-Allier
J'ai eu l'occasion de venir visiter cet établissement pour un parent, accueil très courtois , la direction s'est rendue disponible pour me faire visiter sans rendez vous. Encore merci pour toutes ces informations essentielles quand on doit placer un proche pour la première fois d'où ce commentaire laissé! Chambre spacieuse!
Par Patrick C. • Résidence Le Bellerive , Bellerive-sur-Allier