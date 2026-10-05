Une infirmière est-elle présente la nuit dans l'établissement ? Non, la Résidence Le Bellerive ne dispose pas d'infirmière de nuit sur site. Toutefois, une équipe de nuit interne assure la surveillance continue des résidents et peut faire appel au médecin coordonnateur ou aux services d'urgence en cas de besoin médical.

L'établissement accepte-t-il les bénéficiaires de l'aide sociale ? Oui, la résidence est habilitée à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH), ce qui permet aux personnes aux revenus modestes d'être accueillies avec une prise en charge partielle ou totale par le département. Les aides APA et APL/ALS sont également mobilisables selon le profil du résident.