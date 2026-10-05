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Résidence Le Bellerive à Bellerive-sur-Allier (03)

5.0 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Bellerive-sur-Allier (03)
68 AVENUE DE RUSSIE, 03700 Bellerive-sur-Allier

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale interne pluridisciplinaire et coordonnée Habilitée APA, ASH et APL pour toutes situations Cadre verdoyant face à Vichy thermale

À propos de l'établissement

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Résidence Le Bellerive

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Questions fréquentes

Une infirmière est-elle présente la nuit dans l'établissement ?
Non, la Résidence Le Bellerive ne dispose pas d'infirmière de nuit sur site. Toutefois, une équipe de nuit interne assure la surveillance continue des résidents et peut faire appel au médecin coordonnateur ou aux services d'urgence en cas de besoin médical.
L'établissement accepte-t-il les bénéficiaires de l'aide sociale ?
Oui, la résidence est habilitée à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH), ce qui permet aux personnes aux revenus modestes d'être accueillies avec une prise en charge partielle ou totale par le département. Les aides APA et APL/ALS sont également mobilisables selon le profil du résident.
Quels professionnels paramédicaux interviennent auprès des résidents ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, une psychologue et un ergothérapeute. Un kinésithérapeute libéral intervient en externe pour les séances de rééducation. Aucun psychiatre ni psychomotricien n'est rattaché à l'établissement.

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