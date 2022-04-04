Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montluçon
Mon père a séjourné pour un séjour temporaire de 6 semaines cet été. Tout s'est très bien passé, nous avons été très satisfaits des prestations hôtelières , de la restauration et de l'accompagnement de l'équipe. Je recommande cet établissement en tous points
Par Karine M. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon
Un excellent choix. Une personne de ma famille à résidé 2 ans dans cet établissement. Durant toute cette période où l'âge a fait son œuvre destructrice, elle a été prise en charge avec un dévouement sans faille jusqu'aux derniers instants . Merci à toute cette équipe qui fait preuve d'une empathie de très haut niveau, résultat du bon esprit qui règne dans cet établissement. Dominique Ducassé
Par Dominique D. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon
Établissement très propre Jardinet Proximité gare et centre ville Parking attenant Personnel accueillant
Par Jean-yves R. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon
Ma mère est restée 4 ans dans cette Maison et l accompagnement pour sa fin de vie a été très professionnel et empathique en particulier le dernier mois avec mise en place de soins adaptés L accompagnement après son décès ( vider la chambre ) tout à fait simple et gentil! Merci à l équipe
Par Isabelle L. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon
Que ce soit le 1er séjour en couple ou le second pour une convalescence, mes parents ont reçu toute l’attention et tous les soins que l’on espère quand, en tant qu’enfants, on doit prendre cette dure décision de mettre nos parents dans un Ehpad. Le personnel, la directrice, la secrétaire, la psychologue prennent du temps, (même quand ils en ont peu) pour la famille. Le personnel est au petit soin pour les résidents et très réactif à leurs besoins médicales ou matériel ainsi que l’ergothérapeute et l’animatrice. Je recommande vraiment cet Ehpad qui est réellement particulier par l’attention que l’on nous porte. C’est rassurant et ça fait vraiment du bien Trop top
Par Isabelle C. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon