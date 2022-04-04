Que ce soit le 1er séjour en couple ou le second pour une convalescence, mes parents ont reçu toute l’attention et tous les soins que l’on espère quand, en tant qu’enfants, on doit prendre cette dure décision de mettre nos parents dans un Ehpad. Le personnel, la directrice, la secrétaire, la psychologue prennent du temps, (même quand ils en ont peu) pour la famille. Le personnel est au petit soin pour les résidents et très réactif à leurs besoins médicales ou matériel ainsi que l’ergothérapeute et l’animatrice. Je recommande vraiment cet Ehpad qui est réellement particulier par l’attention que l’on nous porte. C’est rassurant et ça fait vraiment du bien Trop top

Par Isabelle C. • Résidence Les Grands Prés , Montluçon