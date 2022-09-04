Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Challex
Rapport qualité/prix excellent. Beaucoup d'empathie du personel vis-à-vis des résidents, mais aussi auprès des proches.
Par Roberto P. • Les Cyclamens , Challex
Mon papa est aux Cyclamens depuis Avril, il a été très bien accueilli, il ont tout fait pour son intégration. Ila été pas bien à deux reprises , le médecin et infirmières très réactifs, l établissement est agréable les restaurant sont accueillant, nappe serviette en tissus et toujours bien dressés. C est agréable de pouvoir aller le voir à tout moment. Le petit point négatif est le ménage dans la chambre un peu bâclé . Pour le moment voilà mon ressenti. Il faut espérer que ça continue.
Par Sylvie S. • Les Cyclamens , Challex
Ma mère très âgée vient de passer 3 semaines aux cyclamens : elle était ravie de son séjour : confort, repas, soins, animations, gentillesse et compétence du personnel, tout est parfait. Je recommande vivement cet établissement pour un court ou long séjour.
Par Anne G. • Les Cyclamens , Challex
Un grand merci à toute l'équipe des Cyclamens pour le travail magnifique que vous faites et en particulier toute l'attention que vos avez apporté à ma maman. Bonne continuation.
Par Francis C. • Les Cyclamens , Challex
Ma mère y a séjourné un peu plus d'1 ans tout n'est pas parfait mais je mets une note de 4/5 pour la qualité générale de l'établissement, le personnel est gentil et s'investi beaucoup
Par Martin Y. • Les Cyclamens , Challex