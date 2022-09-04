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Maisons de retraite / EHPAD à Challex (01630)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Challex

Rapport qualité/prix excellent. Beaucoup d'empathie du personel vis-à-vis des résidents, mais aussi auprès des proches.

Par Roberto P. Les Cyclamens , Challex

Mon papa est aux Cyclamens depuis Avril, il a été très bien accueilli, il ont tout fait pour son intégration. Ila été pas bien à deux reprises , le médecin et infirmières très réactifs, l établissement est agréable les restaurant sont accueillant, nappe serviette en tissus et toujours bien dressés. C est agréable de pouvoir aller le voir à tout moment. Le petit point négatif est le ménage dans la chambre un peu bâclé . Pour le moment voilà mon ressenti. Il faut espérer que ça continue.

Par Sylvie S. Les Cyclamens , Challex

Ma mère très âgée vient de passer 3 semaines aux cyclamens : elle était ravie de son séjour : confort, repas, soins, animations, gentillesse et compétence du personnel, tout est parfait. Je recommande vivement cet établissement pour un court ou long séjour.

Par Anne G. Les Cyclamens , Challex

Un grand merci à toute l'équipe des Cyclamens pour le travail magnifique que vous faites et en particulier toute l'attention que vos avez apporté à ma maman. Bonne continuation.

Par Francis C. Les Cyclamens , Challex

Ma mère y a séjourné un peu plus d'1 ans tout n'est pas parfait mais je mets une note de 4/5 pour la qualité générale de l'établissement, le personnel est gentil et s'investi beaucoup

Par Martin Y. Les Cyclamens , Challex

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