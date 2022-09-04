Mon papa est aux Cyclamens depuis Avril, il a été très bien accueilli, il ont tout fait pour son intégration. Ila été pas bien à deux reprises , le médecin et infirmières très réactifs, l établissement est agréable les restaurant sont accueillant, nappe serviette en tissus et toujours bien dressés. C est agréable de pouvoir aller le voir à tout moment. Le petit point négatif est le ménage dans la chambre un peu bâclé . Pour le moment voilà mon ressenti. Il faut espérer que ça continue.

Par Sylvie S. • Les Cyclamens , Challex