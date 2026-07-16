Maisons de retraite / EHPAD en Savoie

Maisons de retraite et EHPAD à Savoie

La Savoie compte 44 maisons de retraite et EHPAD répartis entre vallées alpines, plaines et villes thermales. Le département séduit les seniors par son cadre de vie, avec un air pur, des paysages montagneux et une tradition d'accueil héritée des stations thermales comme Aix-les-Bains. Les familles savoyardes trouvent ici une vraie diversité d'établissements médicalisés, depuis les petites structures de village jusqu'aux résidences plus grandes implantées à Chambéry ou Albertville. Cette offre couvre des besoins variés, de la perte d'autonomie légère à la prise en charge de pathologies lourdes comme la maladie d'Alzheimer.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Savoie

Les EHPAD de Savoie se répartissent de façon assez équilibrée sur le territoire, avec une concentration plus marquée autour des pôles urbains. Chambéry, préfecture du département, rassemble plusieurs résidences de taille moyenne à grande, tandis que la combe de Savoie, la vallée de la Maurienne et la Tarentaise disposent chacune de leurs propres structures de proximité. Cette répartition aide les familles à garder un lien géographique fort avec leur proche, sans devoir quitter leur bassin de vie habituel.

Côté statut juridique, le paysage savoyard se compose en majorité d'établissements publics adossés à des hôpitaux locaux ou gérés par des centres communaux d'action sociale. On trouve aussi des résidences privées à but lucratif, souvent situées dans les secteurs les plus touristiques, ainsi que des structures associatives à but non lucratif, portées par des congrégations ou des fondations historiques. Cette diversité se traduit par une vraie variété de projets d'accompagnement, de tarifs et d'ambiances de vie.

Les communes thermales comme Aix-les-Bains et Challes-les-Eaux accueillent des résidences avec un environnement reposant et des services médicaux de proximité. Dans les vallées de montagne, les établissements mettent souvent en avant leur ancrage local, leurs liens avec les associations du village et la qualité de leur cuisine, préparée avec des produits régionaux.

Pour explorer l'offre par ville, vous pouvez consulter les pages dédiées à Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne et Moûtiers.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Savoie

Le prix médian d'un hébergement permanent en maison de retraite savoyarde s'élève à 2 352 € par mois, un tarif assez contenu face à la moyenne nationale française qui dépasse souvent les 2 500 €. Ce chiffre correspond au coût mensuel tout compris pour une chambre individuelle en hébergement permanent, et couvre l'accompagnement, la restauration et les animations de base. Les écarts restent toutefois marqués entre les structures : le ticket d'entrée démarre à 1 149 € par mois dans les établissements publics les plus accessibles, tandis que les résidences haut de gamme peuvent monter jusqu'à 3 810 € par mois.

Plusieurs facteurs expliquent ces variations tarifaires. Le statut juridique joue un rôle majeur : les EHPAD publics et associatifs affichent en général des tarifs plus modérés grâce à leurs missions de service public et à leur habilitation à l'aide sociale. Les établissements privés à but lucratif proposent souvent des prestations supplémentaires, des chambres plus spacieuses ou des équipements plus récents, ce qui se reflète sur le prix. La localisation pèse aussi : une résidence au centre de Chambéry ou à proximité directe des pistes de ski sera structurellement plus onéreuse qu'un établissement rural.

Le coût comprend trois grands postes : le tarif hébergement, facturé au résident et à sa famille, le tarif dépendance, calculé selon le GIR (groupe iso-ressources) de la personne, et le tarif soins, pris en charge par l'Assurance maladie. Seuls les deux premiers restent à la charge du résident, avec des possibilités d'aides que nous détaillons plus bas. Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur les tarifs en EHPAD.

Bien choisir son établissement en Savoie

Le choix d'une maison de retraite ne se réduit pas au prix affiché. La proximité géographique avec la famille reste souvent le premier critère : un proche que l'on peut visiter régulièrement s'intègre plus facilement et garde un meilleur moral. En Savoie, les distances entre vallées peuvent allonger les trajets en hiver, il faut donc anticiper les conditions de circulation et la praticité des accès tout au long de l'année.

Les questions à poser lors d'une visite sont nombreuses. Interrogez la direction sur le taux d'encadrement, le turnover du personnel soignant, la présence d'un médecin coordonnateur et les partenariats avec les hôpitaux locaux. Demandez à voir une chambre type, les salles communes, le jardin et la salle à manger. Observez l'ambiance, la propreté, le sourire des équipes et l'état des résidents présents. Un repas partagé sur place reste souvent très révélateur de la qualité quotidienne du service.

Certains établissements savoyards ont des unités protégées dédiées aux personnes souffrant de maladies neurodégénératives. Si votre proche est concerné, vérifiez la formation spécifique des équipes, l'existence d'espaces sécurisés et de programmes adaptés comme la médiation animale ou les ateliers mémoire. Notre guide sur le choix d'un EHPAD pour Alzheimer détaille ces points précis.

Soins et vie quotidienne

La vie en EHPAD savoyard s'organise autour de trois piliers : les soins médicaux, la restauration et l'animation. Côté médical, chaque établissement dispose d'une équipe d'aides-soignants et d'infirmiers présents jour et nuit, ainsi que d'un médecin coordonnateur qui assure le suivi global des résidents. Les interventions de kinésithérapeutes, psychologues et ergothérapeutes sont fréquentes, parfois en interne, parfois via des libéraux partenaires.

La restauration occupe une place centrale dans le quotidien. Les cuisines des établissements savoyards valorisent souvent les produits du terroir : fromages de Beaufort, diots, crozets, tommes locales et fruits de saison. Les repas sont adaptés aux régimes spécifiques (diabète, textures modifiées, allergies) et les équipes veillent à préserver le plaisir de table, moment clé de la convivialité.

Les animations varient selon les structures mais incluent en général :

Ateliers mémoire et jeux de société pour stimuler les fonctions cognitives

et jeux de société pour stimuler les fonctions cognitives Sorties culturelles, promenades et découvertes du patrimoine local

Gymnastique douce, relaxation et activités physiques adaptées

Rencontres intergénérationnelles avec les écoles et crèches voisines

Fêtes saisonnières, chorales et spectacles ouverts aux familles

Le lien avec l'extérieur reste fortement encouragé : visites libres, sorties en famille, participation aux événements du village. Cette ouverture nourrit directement le bien-être et ralentit la perte d'autonomie.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les EHPAD de Savoie proposent plusieurs formules pour s'adapter aux besoins évolutifs des familles. L'hébergement permanent reste la solution la plus courante : le résident s'installe durablement, avec sa chambre personnalisée et un accompagnement complet. Cette formule convient lorsque le maintien à domicile devient impossible, que ce soit pour raisons médicales, d'isolement ou de sécurité.

L'hébergement temporaire autorise un séjour de quelques jours à trois mois maximum. Il répond à plusieurs situations : convalescence après une hospitalisation, absence des aidants familiaux durant les vacances, période de rénovation du domicile ou simple test avant une éventuelle entrée définitive. Cette souplesse séduit de nombreuses familles qui hésitent encore à franchir le pas.

L'accueil de jour s'adresse aux personnes vivant chez elles mais qui profitent d'un accompagnement quelques jours par semaine. Cette formule soulage les aidants, rompt l'isolement du senior et retarde souvent l'entrée en institution. Elle reste moins développée en Savoie que dans les grandes métropoles, mais plusieurs structures proposent ce service, notamment autour de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Notre article dédié à l'accueil de jour explique les démarches et aides associées.

APA, ASH et aides financières à Savoie

Financer un hébergement en EHPAD représente un poste de dépense conséquent, mais plusieurs dispositifs existent pour alléger la facture. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance, selon le GIR du résident et ses ressources. Elle est versée directement à l'établissement ou au bénéficiaire, sur demande auprès du Conseil départemental de la Savoie.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient lorsque les revenus du résident ne suffisent pas à couvrir le tarif hébergement. Elle est attribuée sous conditions de ressources et concerne uniquement les établissements habilités à l'aide sociale, en majorité publics et associatifs. Les enfants et petits-enfants peuvent être sollicités au titre de l'obligation alimentaire, mais le département prend en charge le complément.

Les résidents touchent aussi les APL (Aide Personnalisée au Logement) ou l'ALS (Allocation de Logement Social) selon la configuration de l'établissement. Ces aides de la CAF peuvent représenter plusieurs centaines d'euros mensuels. Enfin, les dépenses liées à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 % sur les sommes engagées, dans la limite d'un plafond annuel.

Voici un récapitulatif des principales aides mobilisables :

Aide Organisme Condition principale APA en établissement Conseil départemental GIR 1 à 4 ASH Conseil départemental Ressources insuffisantes APL / ALS CAF Selon loyer et revenus Réduction d'impôt Services fiscaux Dépenses dépendance

Pour approfondir le sujet du financement, consultez notre guide complet des aides financières en EHPAD, qui détaille les démarches pas à pas et les pièces à fournir.

Pour comparer les 44 maisons de retraite et EHPAD de Savoie, consulter les tarifs actualisés, visualiser les photos des chambres et prendre contact directement avec les établissements, rendez-vous sur BookingSeniors Savoie. Notre équipe vous accompagne gratuitement dans vos recherches et vous aide à trouver la résidence qui correspond le mieux aux besoins de votre proche.