Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Belley
Notre maman n’est restée que 2 semaines aux jardins Médicis à Belley car elle est arrivée en fin de vie mais elle a été entourée par le personnel de manière très professionnelle et surtout très humaine. A chacune de nos visites et surtout les derniers jours, nous avons trouvé une attention constante de tout le personnel pour nous accompagner dans ce moment douloureux. Merci encore.
Par Gross T. • Les Jardins Médicis , Belley
Très satisfaite de cet EHPAD car le personnel est très attentif aux résidents. Ils en prennent soin, sont chaleureux, réactifs. Mon père s'y trouvait bien, dans la mesure où se retrouver en EHPAD n'est jamais la panacée. Je recommande.
Par Marie-agnes C. • Les Jardins Médicis , Belley
Je suis résident a Belley village et je suis très heureux et surtout bien accompagné Merci a mme Chafai Myriam
Par Daniel D. • Belley Village , Belley
Je suis très satisfaite de mon logement et de cette résidence, la directrice Mme Chafai Myriam est merveilleuse.
Par Josette M. • Belley Village , Belley
Je suis une résidente de belley village et j'en Suis très contente
Par Gisele G. • Belley Village , Belley