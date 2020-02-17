Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ambérieu-en-Bugey
Un grand merci à Nathalie pour m'avoir permis de joindre téléphoniquement ma maman en veillant à ce que son téléphone soit accessible.
Par Pascale P. • Ehpad Ambarroise , Ambérieu-en-Bugey
Ma mère est enchantée par sa nouvelle vie à la Résidence l'Ambarroise. Elle regrette de ne pas y être venue plus tôt.
Par Philippe C. • Ehpad Ambarroise , Ambérieu-en-Bugey
Stage effectué pendant 5 semaines, l’équipe et l’infirmière coordinatrice est à l’écoute et forme les stagiaires avec coeur, Merci à toute l’équipe Mélisse
Par M S. • Ehpad Ambarroise , Ambérieu-en-Bugey
Du Coeur, de la bientraitance et des équipes fabuleuses! Ma belle mère a séjourné plusieurs mois sur cette residence et je tiens à remercier toutes les équipes d'en avoir pris grand soin. L'esprit familial qui y prédomine est à saluer, le nouveau Directeur très à l'écoute comme les personnes de l'accueil, l'établissement très confortable. L'on s'acharne beaucoup sur les EHPAD aujourd'hui, l'Ambaroise prouve le contraire. Je recommande +++ Patou.
Par Patricia A. • Ehpad Ambarroise , Ambérieu-en-Bugey