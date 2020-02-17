Du Coeur, de la bientraitance et des équipes fabuleuses! Ma belle mère a séjourné plusieurs mois sur cette residence et je tiens à remercier toutes les équipes d'en avoir pris grand soin. L'esprit familial qui y prédomine est à saluer, le nouveau Directeur très à l'écoute comme les personnes de l'accueil, l'établissement très confortable. L'on s'acharne beaucoup sur les EHPAD aujourd'hui, l'Ambaroise prouve le contraire. Je recommande +++ Patou.

Par Patricia A. • Ehpad Ambarroise , Ambérieu-en-Bugey