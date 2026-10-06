Quelles aides financières sont acceptées aux Cyclamens ? La résidence est habilitée à l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), à l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) ainsi qu'à l'APL et l'ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge pour les familles selon la situation de dépendance et les ressources du résident. Un dossier est à constituer auprès du conseil départemental de l'Ain ou de la CAF.

Y a-t-il un kinésithérapeute sur place ? Oui, un kinésithérapeute intervient en interne au sein de la résidence. Il assure le suivi de la mobilité, les séances de rééducation et le maintien de l'autonomie physique des résidents. Les interventions sont coordonnées en lien avec le médecin traitant de chaque résident.