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Les Cyclamens à Challex (01)

4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Challex (01)
554 rue de La Treille, 01630 Challex

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Kinésithérapeute interne pour mobilité des résidents Cadre rural paisible aux portes du Pays de Gex

À propos de l'établissement

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Les Cyclamens

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Questions fréquentes

Quelles aides financières sont acceptées aux Cyclamens ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), à l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) ainsi qu'à l'APL et l'ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge pour les familles selon la situation de dépendance et les ressources du résident. Un dossier est à constituer auprès du conseil départemental de l'Ain ou de la CAF.
Y a-t-il un kinésithérapeute sur place ?
Oui, un kinésithérapeute intervient en interne au sein de la résidence. Il assure le suivi de la mobilité, les séances de rééducation et le maintien de l'autonomie physique des résidents. Les interventions sont coordonnées en lien avec le médecin traitant de chaque résident.
Comment se rendre à la résidence depuis Genève ou Bellegarde ?
La résidence Les Cyclamens se situe au 554 rue de La Treille à Challex, accessible en voiture depuis Genève (environ 25 minutes) et Bellegarde-sur-Valserine (environ 20 minutes). Le contact téléphonique au 04 50 56 46 50 permet d'organiser une visite et d'obtenir des indications précises selon votre point de départ.

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