Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Fontenay-aux-Roses
Résidence conviviale, accueillante et très bien entretenue. Les activités sont riches en diversités et le personnel accessible et bienveillant.
Par Regina L. • Résidence Marie Nodier , Fontenay-aux-Roses
Une très belle résidence, avec des studios bien agencés et lumineux. Les espaces de convivialité comme la bibliothèque et le salon sont particulièrement agréables. Le programme d’activités est varié et adapté à tous les goûts. L’équipe est au top : bienveillante, disponible et toujours à l’écoute.
Par Marie-line J. • Résidence Marie Nodier , Fontenay-aux-Roses
Très bonne residence ,les robinets sont en bonne état ,les portes ferment bien, très familiale ,avec une bonne embiance.Je recommande
Par Juliette R. • Résidence Marie Nodier , Fontenay-aux-Roses
Accueil agréable et lieu de vie confortable
Par AngÉlique M. • Résidence Marie Nodier , Fontenay-aux-Roses