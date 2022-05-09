Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Saint-Cloud
Cette résidence Albert Caron devient pénible il y fait froid et la directrice et son assistante sont trop austère j'ai 77 ans pas de femmes et pas d'enfants je devient la personne à éliminer ,ennuyeuse. Me mettre dans une autre résidence soit m'eliminer me faire sortir.
Par Marcel B. • Résidence Les Heures Claires , Saint-Cloud
Maison avec location de petit logement à loyers modéré pour personne atteinte de léger problème physique , personne aidante et repas inclus moyennant petit prix 7,00 euros le repas pouvant être monter dans les chambres selon accord avec la direction de l'établissement, Connaissant personnellement plusieurs personne dans cette établissement qui le trouve très corrects .
Par Christophe N. • Résidence Les Jours Heureux , Saint-Cloud
La direction et le personnelles sont très agréables, aimable à l' écoute des résidents et très sympathiqu
Par Patricia L. • Résidence Les Heures Claires , Saint-Cloud
Une résidence bien située au calme, confortable et bien entretenue. Personnel compétent, bienveillant et très attentionné, en plus une direction au top, difficile de trouver mieux !
Par Sofiane B. • Résidence Les Jours Heureux , Saint-Cloud
Un grand merci à la directrice tant pour son humanité, son écoute que pour sa compétence pour cette résidence parfaitement gérée. Un grand merci à toute l équipe à la fois serviable et efficace. Le cadre est très agréable. Mon père y a passé de belles années et n a jamais regretté son choix d’y venir pour ses dernières années. Je recommande sans réserve cette résidence.
Par Patricia P. • Résidence Les Heures Claires , Saint-Cloud