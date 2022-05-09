Un grand merci à la directrice tant pour son humanité, son écoute que pour sa compétence pour cette résidence parfaitement gérée. Un grand merci à toute l équipe à la fois serviable et efficace. Le cadre est très agréable. Mon père y a passé de belles années et n a jamais regretté son choix d’y venir pour ses dernières années. Je recommande sans réserve cette résidence.

Par Patricia P. • Résidence Les Heures Claires , Saint-Cloud