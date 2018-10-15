Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la Directrice de la Résidence ARPAVIE LA VANNE Madame FERRAK et son équipe pour l'accueil extrêmement bienveillant qui m'a été réservé à l'occasion de chacun de mes spectacles à la Résidence ARPAVIE LA VANNE. En effet, elle a des qualités humaines très positives et les résidents également sont très chaleureux et participatifs ! Le tout permet des conditions de spectacle optimales que l'on aimerait trouver partout où l'on va pour mettre des chansons et du bonheur dans les coeurs ... MADAME BIJOU

Par Madame B. • Résidence La Vanne , Montrouge