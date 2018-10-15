Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Montrouge
Cette résidence mérite vraiment 5 étoiles aussi bien concernant l'accueil,la disponibilité et la bienveillance du personnel que l'entretien des locaux Un de mes proches occupe un appartement fonctionnel très agréable et sécurisé J'ai pu partager le repas de Noël de qualité dans une ambiance conviviale et familiale ou le personnel est très impliqué Un grand merci à toute l'équipe et de bonnes fêtes de fin d'année
Par Chantal F. • Résidence La Vanne , Montrouge
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la Directrice de la Résidence ARPAVIE LA VANNE Madame FERRAK et son équipe pour l'accueil extrêmement bienveillant qui m'a été réservé à l'occasion de chacun de mes spectacles à la Résidence ARPAVIE LA VANNE. En effet, elle a des qualités humaines très positives et les résidents également sont très chaleureux et participatifs ! Le tout permet des conditions de spectacle optimales que l'on aimerait trouver partout où l'on va pour mettre des chansons et du bonheur dans les coeurs ... MADAME BIJOU
Par Madame B. • Résidence La Vanne , Montrouge
Une résidence conviviale, propre, les résidents très sympa, un personnelle à l’écoute et très gentils, les appartements propres et spatiales, un programme d’animations très variées qui incite les résidents à participer et améliorer leurs vie commune, une résidence que je recommande vivement
Par Anyas Y. • Résidence La Vanne , Montrouge
Résidence seniors de qualité . L’appartement de notre proche a été refait à neuf et est très fonctionnel . Un personnel sympathique et agréable avec une directrice très attentionnée , très arrangeante et à l’écoute de notre famille. Nous recommandons cet établissement . Martial et Fabienne
Par Fafa 9. • Résidence La Vanne , Montrouge
Directeur très dynamique.Residence idéalement placée. Bonne ambiance. Nombreuses activités Personnel adorable et plein d'empathie Locaux propres et agréables .
Par Diane E. • Résidence Théophile Gautier , Montrouge