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Résidences Services Seniors à Bourg-la-Reine (92340)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Bourg-la-Reine

Endroit calme. Verdure .

Par A N. Résidence La Vallée , Bourg-la-Reine

Notre mamée revit grâce à vous tous ! La résidence La Vallée : bienveillance, disponibilité, animations, bonne cuisine, joie et bonne humeur à tous les étages. Merci à la direction et à toute l'équipe d'offrir ces années de bonheur aux résidents ! Vivement la retraite !!!

Par Hélène S. Résidence La Vallée , Bourg-la-Reine

Une direction adorable à l’écoute de ses résidents. De la bienveillance et du professionnalisme!

Par Nom E. Résidence La Vallée , Bourg-la-Reine

Résidences Services Seniors proche de Bourg-la-Reine

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