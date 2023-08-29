Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Bourg-la-Reine
Notre mamée revit grâce à vous tous ! La résidence La Vallée : bienveillance, disponibilité, animations, bonne cuisine, joie et bonne humeur à tous les étages. Merci à la direction et à toute l'équipe d'offrir ces années de bonheur aux résidents ! Vivement la retraite !!!
Par Hélène S. • Résidence La Vallée , Bourg-la-Reine
Une direction adorable à l’écoute de ses résidents. De la bienveillance et du professionnalisme!
Par Nom E. • Résidence La Vallée , Bourg-la-Reine