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Résidences Services Seniors à Courbevoie (92400)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Courbevoie

Très belle résidence, fonctionnelle, très propre. L’accueil est chaleureux et l’équipe souriante. Mon père y a trouvé immédiatement ses marques bien qu’atteint de gros troubles cognitifs. Je recommande cet endroit.,

Par Gérard D. Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie

Lieu agréable, acceuil chaleureux à l écoute et efficace, très bonne organisation pour les résidents , ainsi que les visiteurs

Par Eliane F. Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie

Ma grand mère est partie ce dimanche après avoir passé 3 belles années à la résidence . Sa famille adresse de très chaleureux remerciements à toute l’équipe . Tout le monde a fait preuve d’une grande disponibilité et gentillesse à l’égard de ma grand mère et de notre famille. Nous garderons un excellent souvenir de son séjour . Bonne continuation à toute l’équipe . La famille Barrot

Par Anaïs B. Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie

Résidence Léonard de Vinci dans le quartier du faubourg de l'arche est juste superbe! L'accueil, la politesse, le respect est au rendez-vous. La prise en charge des résidents est très agréable. Un établissement où toutes les personnes sont bienveillantes. Je recommande cet établissement aux familles qui cherchent un ephad.

Par Nadine F. Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie

Je tiens à remercier vivement toutes les équipes de cet établissement qui ont veillé chacune dans leur domaine avec bienveillance et efficacité au bien être de mon père durant plus de 3 années.

Par Francis C. Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie

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