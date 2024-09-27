Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Courbevoie
Très belle résidence, fonctionnelle, très propre. L’accueil est chaleureux et l’équipe souriante. Mon père y a trouvé immédiatement ses marques bien qu’atteint de gros troubles cognitifs. Je recommande cet endroit.,
Par Gérard D. • Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie
Lieu agréable, acceuil chaleureux à l écoute et efficace, très bonne organisation pour les résidents , ainsi que les visiteurs
Par Eliane F. • Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie
Ma grand mère est partie ce dimanche après avoir passé 3 belles années à la résidence . Sa famille adresse de très chaleureux remerciements à toute l’équipe . Tout le monde a fait preuve d’une grande disponibilité et gentillesse à l’égard de ma grand mère et de notre famille. Nous garderons un excellent souvenir de son séjour . Bonne continuation à toute l’équipe . La famille Barrot
Par Anaïs B. • Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie
Résidence Léonard de Vinci dans le quartier du faubourg de l'arche est juste superbe! L'accueil, la politesse, le respect est au rendez-vous. La prise en charge des résidents est très agréable. Un établissement où toutes les personnes sont bienveillantes. Je recommande cet établissement aux familles qui cherchent un ephad.
Par Nadine F. • Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie
Je tiens à remercier vivement toutes les équipes de cet établissement qui ont veillé chacune dans leur domaine avec bienveillance et efficacité au bien être de mon père durant plus de 3 années.
Par Francis C. • Résidence Services Leonard De Vinci , Courbevoie