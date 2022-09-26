Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Issy-les-Moulineaux
Suis plus d’un an que ma tante est dans cette résidence autonome senior, Elle s’est intégrée très rapidement et regrette de pas y être allée plus tôt. Je remercie Mme Auboueix pour son implication, disponibilité et gentillesse envers ses residents. Un grand merci Madame
Par Cathy D. • Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux
Ma mère est dans cette résidence depuis 4 ans et elle est vraiment très bien installée, l'endroit est absolument paisible et agréable et le personnel aux petits soins ! merci
Par Elisa P. • Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux
Résidence agréable et calme Personnel a l'écoute de ses résidents
Par Joel C. • Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux
En visite chez une mamie , j'ai trouvé l'endroit sympathique. Ils y font beaucoup d'activités et sont libres de sortir comme ils le souhaitent.
Par Laeti • Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux
Très bien avec perchoir ombragé et entretenu
Par Gerald P. • Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux