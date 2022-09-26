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Résidences Services Seniors à Issy-les-Moulineaux (92130)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Issy-les-Moulineaux

Suis plus d’un an que ma tante est dans cette résidence autonome senior, Elle s’est intégrée très rapidement et regrette de pas y être allée plus tôt. Je remercie Mme Auboueix pour son implication, disponibilité et gentillesse envers ses residents. Un grand merci Madame

Par Cathy D. Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux

Ma mère est dans cette résidence depuis 4 ans et elle est vraiment très bien installée, l'endroit est absolument paisible et agréable et le personnel aux petits soins ! merci

Par Elisa P. Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux

Résidence agréable et calme Personnel a l'écoute de ses résidents

Par Joel C. Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux

En visite chez une mamie , j'ai trouvé l'endroit sympathique. Ils y font beaucoup d'activités et sont libres de sortir comme ils le souhaitent.

Par Laeti Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux

Très bien avec perchoir ombragé et entretenu

Par Gerald P. Résidence Le Parc , Issy-les-Moulineaux

Résidences Services Seniors proche de Issy-les-Moulineaux

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