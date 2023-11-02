Ma tante qui est arrivée, voilà presque un an me dit qu'elle s'y sent comme chez elle et qu'elle recommande la maison parce que comme elle dit "on s'occupe bien de moi" et "on ne se prend pas au sérieux". Pour elle c'est une deuxième famille. Me concernant, je suis toujours bien accueilli.

Par Bernard L. • Résidence Laremy , Lathus-Saint-Rémy