Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Lathus-Saint-Rémy
Résidence que je recommande vivement. Direction attentive et à l'écoute. Personnel efficace et également à l'écoute.
Par Frechin B. • Résidence Laremy , Lathus-Saint-Rémy
Ma tante qui est arrivée, voilà presque un an me dit qu'elle s'y sent comme chez elle et qu'elle recommande la maison parce que comme elle dit "on s'occupe bien de moi" et "on ne se prend pas au sérieux". Pour elle c'est une deuxième famille. Me concernant, je suis toujours bien accueilli.
Par Bernard L. • Résidence Laremy , Lathus-Saint-Rémy
Maison de retraite récente. Les bâtiments sont tout beaux, fonctionnels. Tout est de plein pied, pas d'étage et donc pas d'escalier. Le terrain est entièrement clôturé, pour plus de sécurité des résidents. Un petit parking est à disposition pour les visiteurs. Les tarifs sont un peu chers pour une maison de retraite de campagne.
Par Arun S. • Résidence Laremy , Lathus-Saint-Rémy