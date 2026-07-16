Maisons de retraite / EHPAD en Indre-et-Loire

Maisons de retraite et EHPAD en Indre-et-Loire

59 EHPAD entre Tours, Amboise et la vallée de la Loire

L'Indre-et-Loire compte 59 EHPAD répartis sur l'ensemble du territoire tourangeau. Tours, à elle seule, regroupe 14 établissements, ce qui confirme son statut de pôle médico-social du département. Plusieurs autres communes offrent une offre structurée : Amboise, Chambray-lès-Tours et Saint-Cyr-sur-Loire accueillent chacune 3 établissements, tandis que Sainte-Maure-de-Touraine et Montlouis-sur-Loire proposent 2 maisons de retraite médicalisées. Cette répartition géographique donne aux familles la possibilité de trouver une solution proche de chez elles, aussi bien dans l'agglomération tourangelle que dans les bourgs qui longent la vallée de la Loire, le Cher ou la Vienne. La Touraine offre un cadre de vie particulier : patrimoine historique classé, douceur du climat, paysages reconnus. Autant d'éléments qui font de ce département un environnement stimulant pour les personnes âgées. La concentration d'établissements autour de Tours facilite aussi la coordination avec le CHU, un avantage réel pour les résidents qui ont besoin de soins spécialisés.

Combien coûte un EHPAD en Indre-et-Loire (37)

Le tarif hébergement médian pour une chambre individuelle en EHPAD dans le département s'établit à 2 853 euros par mois. Selon le statut juridique de l'établissement (public, privé associatif ou privé commercial) et sa localisation, les prix varient entre 2 115 et 3 225 euros. Les établissements publics pratiquent généralement des tarifs plus bas, mais leurs listes d'attente sont souvent plus chargées. Pour une chambre double, la médiane descend à 2 355 euros par mois, avec une fourchette allant de 1 815 à 2 640 euros.

À ce tarif d'hébergement s'ajoute un tarif dépendance, calculé à la journée en fonction du niveau de perte d'autonomie évalué par la grille AGGIR. En Indre-et-Loire, les montants sont les suivants : 25,95 euros par jour pour les GIR 1 et 2 (dépendance lourde), 16,47 euros par jour pour les GIR 3 et 4 (dépendance modérée) et 6,99 euros par jour pour les GIR 5 et 6 (dépendance faible). Ces sommes s'ajoutent à la facture mensuelle et peuvent être partiellement couvertes par des aides publiques. Pour mieux comprendre comment fonctionne la tarification et quels dispositifs existent, notre guide du financement en EHPAD et notre article sur la signification d'EHPAD vous donnent toutes les clés.

Bien choisir sa maison de retraite en Indre-et-Loire (37)

Choisir un EHPAD engage durablement la qualité de vie d'un proche. Plusieurs points méritent d'être regardés de près : la distance par rapport au domicile familial, la qualité du projet de vie personnalisé, le nombre de soignants disponibles, les conditions d'accueil et la richesse des activités proposées au quotidien. La taille de la structure compte aussi. Un établissement à taille humaine favorise des liens plus étroits entre résidents et soignants, alors qu'une grande structure peut disposer de davantage de ressources médicales et d'animations variées.

Visiter plusieurs EHPAD avant de décider est vivement recommandé. Assister à un repas ou à une activité collective permet de se faire une idée concrète de l'ambiance. Les rapports d'évaluation publiés par la Haute Autorité de Santé sont une source sérieuse pour juger la qualité des soins et de l'accompagnement. Pour préparer le côté administratif et rassembler les documents nécessaires, notre page dossier d'admission en EHPAD détaille chaque étape. Anticiper les démarches a du sens, car les délais d'attente dans les établissements les plus demandés de l'agglomération tourangelle peuvent s'étendre sur plusieurs mois.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Indre-et-Loire (37)

Les EHPAD du département assurent une prise en charge médicale et paramédicale continue. Chaque établissement s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire réunissant un médecin coordinateur, des infirmières, des aides-soignantes, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des psychologues. Cette organisation garantit le suivi des maladies chroniques, la gestion des traitements et une réponse rapide aux situations d'urgence, en lien avec les services hospitaliers du territoire.

La vie quotidienne s'articule autour d'un programme d'activités pensé pour les capacités de chacun. Ateliers mémoire, activités physiques douces, animations culturelles, jardins thérapeutiques et sorties ponctuelles rythment les semaines et maintiennent le lien social. La cuisine met à l'honneur les produits locaux et les recettes tourangelles, reconnues pour leur finesse. Le linge et le logement sont pris en charge par le personnel, ce qui permet aux résidents de consacrer leur énergie à leur bien-être et à leur entourage.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Indre-et-Loire (37)

Les EHPAD d'Indre-et-Loire proposent plusieurs formules selon les besoins de chaque situation. L'hébergement permanent reste la modalité la plus courante : la personne âgée s'installe durablement dans l'établissement et bénéficie de l'ensemble des prestations de soins, d'hébergement et d'accompagnement tout au long de l'année.

L'hébergement temporaire permet d'accueillir un senior pour une période limitée, de quelques semaines à quelques mois. Cette formule convient bien après une hospitalisation, pour une phase de convalescence, ou lorsqu'un aidant familial a besoin de souffler. Certains établissements du département réservent des places spécifiques à cet usage. L'accueil de jour, lui, offre la possibilité de fréquenter l'EHPAD sur des créneaux définis dans la semaine, sans nuitée. Le senior garde son domicile tout en profitant d'animations adaptées, d'une stimulation cognitive et d'un suivi médical régulier. Les familles aidantes y trouvent un soutien concret dans leur quotidien.

APA, ASH et aides financières en Indre-et-Loire (37)

Plusieurs aides financières permettent d'alléger le reste à charge en EHPAD. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), versée par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, couvre une partie du tarif dépendance selon le niveau GIR du résident et ses ressources. Son montant augmente avec le degré de perte d'autonomie et diminue avec le niveau de revenu du bénéficiaire.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) s'adresse aux personnes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les frais d'hébergement. Elle est instruite par le Conseil Départemental et peut entraîner une participation des proches au titre de l'obligation alimentaire. Les aides au logement, comme l'Aide Personnalisée au Logement (APL) ou l'Allocation de Logement Sociale (ALS), sont accessibles sous conditions de ressources et permettent de réduire la facture mensuelle. Ces dispositifs peuvent être cumulés selon les situations. Notre guide du financement en EHPAD vous aide à identifier les aides auxquelles vous avez droit et à monter les dossiers correspondants.

Où trouver un EHPAD en Indre-et-Loire (37)

Consultez les établissements disponibles dans les principales villes du département : Tours, Amboise, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Sainte-Maure-de-Touraine et Montlouis-sur-Loire.