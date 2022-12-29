Le personnel de la Résidence d'or, professionnel, a été à l'écoute des besoins de ma mère tant de jour que de nuit. Nous avons été très accompagnés pendant sa fin de vie qu'elle désirait passer à la Résidence. Je remercie les membres de la Direction qui ont été toujours très réactifs à nos demandes. Établissement propre et nourriture adaptée aux résidents.

Par Brigitte B. • La Résidence D'Or , Montmorillon