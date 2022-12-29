Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montmorillon
Un grand merci à toute l'équipe pour son dévouement, son engagement pour les résidents. Bravo pour les nombreuses animations, les sorties. Une bonne table également pour mon Papa gourmand. Une pensée particulière en cette période de fêtes ou les plannings doivent être compliqués à organiser. Soutien à l'équipe qui tient la barre malgré l'absence de longue durée d'une directrice ou d'un directeur indispensable au fonctionnement.
Par Christophe S. • La Résidence D'Or , Montmorillon
Très bon établissement avec une direction et un personnel très attentionné. Restauration et animations très diversifiées et de qualité. Un bel endroit pour nos aînés. Je ne peux que vous recommander cette résidence qui prend bien soin de maman qui s’y plaît. Merci à la direction et à son personnel pour leur implication de haut niveau.
Par Patrick D. • La Résidence D'Or , Montmorillon
Tres bonne maison de retraite, bons services personnel compétant
Par Francois G. • La Résidence D'Or , Montmorillon
Le personnel de la Résidence d'or, professionnel, a été à l'écoute des besoins de ma mère tant de jour que de nuit. Nous avons été très accompagnés pendant sa fin de vie qu'elle désirait passer à la Résidence. Je remercie les membres de la Direction qui ont été toujours très réactifs à nos demandes. Établissement propre et nourriture adaptée aux résidents.
Par Brigitte B. • La Résidence D'Or , Montmorillon