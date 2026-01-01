Maisons de retraite / EHPAD à Poitiers (86000)
7 établissements trouvés
Ehpad La Rose d’Aliénor
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
Residence Pasteur
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 880 € par mois
Korian Agapanthe
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Ehpad La Grand Maison Des Sacres Coeurs
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Les Feuillants
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
Pavillon Aristide Maillol
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
EHPAD Résidence Marguerite Le Tillier
Poitiers (86000)
Maison de retraite / EHPAD
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