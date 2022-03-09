Epahd ayant des locaux adaptés , qui offre des grandes chambres lumineuses et des parties communes agréables et conviviales . Un personnel , accueillant, à l'écoute , disponible qui prend vraiment soin des résidents et de leurs familles dans une prise en charge holistique et très personnalisée . Atmosphère chaleureuse et beaucoup d'humanité ! Un grand merci à toute l'équipe ! François Renard pour Roger Renard

Par Renard F. • Residence Porte Du Martray , Loudun