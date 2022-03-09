Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Loudun
Les repas sont variés et bons en général faits sur place … il est difficile de personnaliser…. Merci à vous pour les bons soins et l écoute pour la maman
Par Pierre M. • Residence Porte Du Martray , Loudun
Très bon établissement accueil chaleureux Personnel aimable et aux petits soins pour les résidents ,merci pour mon père. Un ehpad à recommander
Par Michel N. • Residence Porte Du Martray , Loudun
Epahd ayant des locaux adaptés , qui offre des grandes chambres lumineuses et des parties communes agréables et conviviales . Un personnel , accueillant, à l'écoute , disponible qui prend vraiment soin des résidents et de leurs familles dans une prise en charge holistique et très personnalisée . Atmosphère chaleureuse et beaucoup d'humanité ! Un grand merci à toute l'équipe ! François Renard pour Roger Renard
Par Renard F. • Residence Porte Du Martray , Loudun