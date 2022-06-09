très bon accueil lors de mon stage en immersion par l équipe administratif . dotée d une grande gentillesse l équipe œuvre pour nous mettre à l aise . tout en étant présent pour les résidents toujours à leur petit soin . une maison de retraite à recommander UNe équipe qui m à aidé à me reconstruire et qui m à conforté dans mon projet de transformation professionnelle de secrétariat au sein d une maison de retraite grand merci à tout le monde

Par Sylvie J. • Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou