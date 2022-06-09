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Maisons de retraite / EHPAD à Neuville-de-Poitou (86170)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Neuville-de-Poitou

Maison médicale à l'écoute des résidents.

Par Sophie R. Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou

Très belle résidence dans un cadre verdoyant et apaisant, avec un personnel dévoué au bien être des résidents.

Par Ridwane S. Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou

très bon accueil lors de mon stage en immersion par l équipe administratif . dotée d une grande gentillesse l équipe œuvre pour nous mettre à l aise . tout en étant présent pour les résidents toujours à leur petit soin . une maison de retraite à recommander UNe équipe qui m à aidé à me reconstruire et qui m à conforté dans mon projet de transformation professionnelle de secrétariat au sein d une maison de retraite grand merci à tout le monde

Par Sylvie J. Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou

Résidence où il fait bon vivre pour les résidents avec pleins d'activités, de sorties....

Par Sylvie F. Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou

Très fière de faire partie de cet établissement dont la priorité est le bien être et le confort des résidents. Je recommande chaleureusement cette maison de retraite.

Par Adeline B. Les Jardins De Charlotte , Neuville-de-Poitou

Maisons de retraite / EHPAD proche de Neuville-de-Poitou

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