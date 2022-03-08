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Maisons de retraite / EHPAD à L'Isle-Jourdain (86150)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à L'Isle-Jourdain

Qu'est ce qui est fondamental pour un EHPAD ? Du personnel en nombre suffisant, de la gentillesse et de la bienveillance, de la propreté pour les résidents et les locaux et de nombreuses activités ! Eh bien il y a tout cela au Jardin des Alisiers. Mes parents y sont super bien. Ils sont toujours propres. Gymnastique, loisirs, activités multiples, gentillesse et bienveillance de la direction et de tout le personnel. Cerise sur le gâteau : des chambres spacieuses avec meubles et objet personnels possibles en nombre, un parc très joli et intelligent (mare aux canards, poules, un potager). A l'intérieur : salle de cinéma, cuisine pour les résidents, cheminée avec salon, salles de gym, multiples salons, un beau restaurant, ... A vous de visiter et de vous faire un avis !

Par Klein R. Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain

Notre chorale a été magnifiquement accueilli

Par Jean M. Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain

Ehpad le Jardin des alisiers à l’Isle Jourdain Rien à reprocher, très bon établissement accueil, disponibilité du personnel, ambiance chaleureuse, activités variées. Repas équilibrés. Bonne tenue de la part de la direction Je recommande

Par Micheline M. Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain

Résidence très chaleureuse, personnel accueillant, directrice très a l'écoute et très bonne cuisine

Par Ioana C. Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain

Personnel très agréable et chaleureux ! Et qui savent très bien accueillir ! De plus le lieu est très bien entretenu et les chambres y sont belles et très confortables

Par Dorian L. Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain

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