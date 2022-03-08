Qu'est ce qui est fondamental pour un EHPAD ? Du personnel en nombre suffisant, de la gentillesse et de la bienveillance, de la propreté pour les résidents et les locaux et de nombreuses activités ! Eh bien il y a tout cela au Jardin des Alisiers. Mes parents y sont super bien. Ils sont toujours propres. Gymnastique, loisirs, activités multiples, gentillesse et bienveillance de la direction et de tout le personnel. Cerise sur le gâteau : des chambres spacieuses avec meubles et objet personnels possibles en nombre, un parc très joli et intelligent (mare aux canards, poules, un potager). A l'intérieur : salle de cinéma, cuisine pour les résidents, cheminée avec salon, salles de gym, multiples salons, un beau restaurant, ... A vous de visiter et de vous faire un avis !

Par Klein R. • Résidence Le Jardin des Alisiers , L'Isle-Jourdain