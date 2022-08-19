Bonjour, j ai trouvé pour ma maman un cadre agréable , un accompagnement de qualité, des activités variées La bienveillance l attention et la compétence sont au rendez-vous en toutes circonstances . Le soutien est réel pour la famille. Merci à toute l équipe. Véronique.

Par Véronique P. • Résidence Anatole France , Royat