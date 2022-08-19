Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Royat
Résidence calme et moderne dans un cadre agréable. Personnel bienveillant et sympathique. Excellente communication avec la famille. Ils se sont très bien occupés de mon papa. Je les remercie et recommande donc cet établissement.
Par Regis V. • Résidence Anatole France , Royat
Bonjour, j ai trouvé pour ma maman un cadre agréable , un accompagnement de qualité, des activités variées La bienveillance l attention et la compétence sont au rendez-vous en toutes circonstances . Le soutien est réel pour la famille. Merci à toute l équipe. Véronique.
Par Véronique P. • Résidence Anatole France , Royat
Ma maman y est depuis un an. Elle s'y plaît beaucoup. Bien soignée,repas au top, toujours très propre. Petit point négatif,tout ce qui est médical, très bien suivi mais pour la coordination avec la famille un peu compliqué. Beaucoup d'animation.
Par Lydie B. • Résidence Anatole France , Royat
1er contact a été au dessus de mes attentes. Malgré un rdv écourté (personne absente pour maladie) nous avons ma sœur et moi pu visiter l'unité protégée de l'établissement (maman alhzeimer). Nous avons aimé. À suivre, nous allons revisiter.
Par Martine M. • Résidence Anatole France , Royat
Mon métier m'amène à me rendre dans de nombreux EHPAD, et j'ai été charmé par l'ambiance au sein de cette structure. Des résidents agréables et souriants, car chouchoutés par les équipes ( soins, animations, entretien, cuisine...). Un établissement propre, un accueil agréable et une totale disponibilité du personnel
Par Xavier B. • Résidence Anatole France , Royat