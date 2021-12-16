Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pont-du-Château
Une maison de retraite qui prend soins de ses résidents.
Par Chantal A. • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château
Une résidence très bien entretenue avec du personnel très agréable et qui prend soin des résidents. Toujours plein d'animations ( médiation animale, musique, danse, jeux, ...) . Une bonne entente avec l'équipe de soins et la direction. Bonne prise en charge du résident suivant ses besoins. Les chambres sont spacieuses et propres avec salle de bain privative et très bien équipée, lumineuses et peuvent être décorées avec les effets personnels du résident ( meubles, tableaux, ...). Espaces verts très bien entretenus et très grand. Côté unité fermée aussi c'est très bien agencé. Salon avec canapés, piano , TV , fauteuil et assez spacieux pour tout le monde et un petit jardin clôturé avec des bancs,, chaises et tables pour se détendre à l'extérieur c'est pas partout qu'il y a celà. Le prix est correct pour les prestations même si c'est toujours un budget assez conséquent (mais cela est partout) Globalement je suis contente d'avoir trouvé une place rapidement pour ma maman en unité fermée dans cet établissement, le personnel est extrêmement à l'écoute des besoins de tous et je ne regrette pas mon choix. Je recommande !
Par Ml J. • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château
Ma maman de 88 ans est rentrée ici mi août 2021. Je suis soignante et du coup j'ai un avis très critique sur les ehpad et là belle surprise, j'ai découvert un lieu de vie chaleureux et un personnel très à l'écoute, toujours souriant. Je sens ma maman en sécurité et dorlotée. Il y a des animations quasi quotidiennes, ma maman est sollicitée pour y participer. Les repas sont copieux et excellents (dixit ma maman). Pas de regrets quant au choix de l'ehpad même si cela ne se fait jamais de gaité de cœur. Un grand merci à l'ensemble du personnel.
Par Benou V. • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château
Nous sommes extrêmement satisfait du séjour de Mamie vonny pendant ces deux années passées au sein de cet établissement, entourée, choyée, avec des attentions délicates que l'on peut attendre de toute une équipe. Mille merci du bien-être que vous avez su lui donner. Joëlle et Marc
Par Marc L. • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château
Bel établissement, animations variées . Le personnel est très agréable et chaleureux .
Par L’auvergnat • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château