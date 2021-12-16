Une résidence très bien entretenue avec du personnel très agréable et qui prend soin des résidents. Toujours plein d'animations ( médiation animale, musique, danse, jeux, ...) . Une bonne entente avec l'équipe de soins et la direction. Bonne prise en charge du résident suivant ses besoins. Les chambres sont spacieuses et propres avec salle de bain privative et très bien équipée, lumineuses et peuvent être décorées avec les effets personnels du résident ( meubles, tableaux, ...). Espaces verts très bien entretenus et très grand. Côté unité fermée aussi c'est très bien agencé. Salon avec canapés, piano , TV , fauteuil et assez spacieux pour tout le monde et un petit jardin clôturé avec des bancs,, chaises et tables pour se détendre à l'extérieur c'est pas partout qu'il y a celà. Le prix est correct pour les prestations même si c'est toujours un budget assez conséquent (mais cela est partout) Globalement je suis contente d'avoir trouvé une place rapidement pour ma maman en unité fermée dans cet établissement, le personnel est extrêmement à l'écoute des besoins de tous et je ne regrette pas mon choix. Je recommande !

Par Ml J. • Les Rives d'Allier , Pont-du-Château