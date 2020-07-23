Praticienne en Toucher - massage relationnel, voici plus de 18 mois que j'interviens pour les résidents et pour le personnel en tant qu'Intervenante bien-être au travail. J'apprécie vraiment de venir prodiguer des soins bien-être. Le personnel fait preuve de sympathie et de dévouement. Les résidents m'attendent chaque dimanche. Quel plaisir de voir tous ces sourires sur les lèvres et dans leurs yeux après un massage.

Par Isabelle D. • Résidence De L'Ambene , Mozac