Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mozac
Praticienne en Toucher - massage relationnel, voici plus de 18 mois que j'interviens pour les résidents et pour le personnel en tant qu'Intervenante bien-être au travail. J'apprécie vraiment de venir prodiguer des soins bien-être. Le personnel fait preuve de sympathie et de dévouement. Les résidents m'attendent chaque dimanche. Quel plaisir de voir tous ces sourires sur les lèvres et dans leurs yeux après un massage.
Par Isabelle D. • Résidence De L'Ambene , Mozac
Un personnel au petit soin pour nos ainés, à l'écoute des familles, une équipe dynamique. De nombreuses activités variées et sympas, sans compter les sorties. Le cadre est, quand à lui, juste exceptionnel.
Par Adrien F. • Résidence De L'Ambene , Mozac
Les personnes prises en charge y sont considérées avec beaucoup de respect, de patience et de chaleur humaine.
Par Jean-françois C. • Résidence De L'Ambene , Mozac