BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Mozac (63200)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mozac

Praticienne en Toucher - massage relationnel, voici plus de 18 mois que j'interviens pour les résidents et pour le personnel en tant qu'Intervenante bien-être au travail. J'apprécie vraiment de venir prodiguer des soins bien-être. Le personnel fait preuve de sympathie et de dévouement. Les résidents m'attendent chaque dimanche. Quel plaisir de voir tous ces sourires sur les lèvres et dans leurs yeux après un massage.

Par Isabelle D. Résidence De L'Ambene , Mozac

Un personnel au petit soin pour nos ainés, à l'écoute des familles, une équipe dynamique. De nombreuses activités variées et sympas, sans compter les sorties. Le cadre est, quand à lui, juste exceptionnel.

Par Adrien F. Résidence De L'Ambene , Mozac

Bel établissement, personnel pro et sympathique.

Par Aline B. Résidence De L'Ambene , Mozac

Les personnes prises en charge y sont considérées avec beaucoup de respect, de patience et de chaleur humaine.

Par Jean-françois C. Résidence De L'Ambene , Mozac

Maisons de retraite / EHPAD proche de Mozac

Départements proche de de Puy-de-Dôme