Intervenante en médiation par l’animal, j’interviens avec mes animaux ( chiens et cheval ) depuis plusieurs mois dans cet EHPAD. L’accompagnement des personnes âgées est plus qu’un métier c’est une vocation. Toute l’équipe direction, accueil , aides-soignant(e)s , l’équipe médicale sont aimables , attentionnés , professionnels et efficaces. Les locaux sont beaux , propres et agréables. Un EHPAD 5 étoiles . Je recommande sans hésitation .

Par Ericka B. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand