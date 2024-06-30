Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand
Accompagnatrice auprès d'un monsieur pendant 5 ans Une maison au top un personnel au petits soins Parfait
Par Mylene L. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand
Je recommande cette résidence car le personnel est proche des résidents, Service attentionné et à l'écoute des résidents. Résidence au milieu d'un parc très calme. la famille est toujours bien accueillie.
Par Gérard B. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand
Très belle résidence, équipe souriante et le repas que nous avons partagé était digne d'un bon restaurant
Par Yannick D. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand
Maison de retraite ou séjourne la grand mère de ma compagne, le personnel est très accueillants, les chambre sont bien agencé et il dispose d'un coiffeur et d'activité différent dans la semaine.
Par David O. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand
Intervenante en médiation par l’animal, j’interviens avec mes animaux ( chiens et cheval ) depuis plusieurs mois dans cet EHPAD. L’accompagnement des personnes âgées est plus qu’un métier c’est une vocation. Toute l’équipe direction, accueil , aides-soignant(e)s , l’équipe médicale sont aimables , attentionnés , professionnels et efficaces. Les locaux sont beaux , propres et agréables. Un EHPAD 5 étoiles . Je recommande sans hésitation .
Par Ericka B. • Résidence Renouard , Clermont-Ferrand