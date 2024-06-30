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Maisons de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand (63000)

13 établissements trouvés

Résidence Renouard - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand
Places disponibles

Résidence Renouard

4.9 (14)

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Korian L'Oradou - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Korian L'Oradou

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 0 € par mois
Ehpad Les Melezes - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Ehpad Les Melezes

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Résidence Paul Valéry - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Résidence Paul Valéry

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 700 € par mois
EHPAD Les Volcans - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

EHPAD Les Volcans

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 850 € par mois
Maison De Retraite Les Jardins De La Charme - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Maison De Retraite Les Jardins De La Charme

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Sainte Claire - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Ehpad Sainte Claire

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Les Hortensias - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Ehpad Les Hortensias

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Etablissement Ste Claire - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Etablissement Ste Claire

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Des Ptes Soeurs Des Pauvres - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Maison De Retraite Des Ptes Soeurs Des Pauvres

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Le Vent D'Autan - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Le Vent D'Autan

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 220 € par mois
Ehpad Les Sources Le Moulin - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Ehpad Les Sources Le Moulin

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad La Ste Famille - Maison de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Ehpad La Ste Famille

Clermont-Ferrand (63000)

Maison de retraite / EHPAD

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Clermont-Ferrand

Accompagnatrice auprès d'un monsieur pendant 5 ans Une maison au top un personnel au petits soins Parfait

Par Mylene L. Résidence Renouard , Clermont-Ferrand

Je recommande cette résidence car le personnel est proche des résidents, Service attentionné et à l'écoute des résidents. Résidence au milieu d'un parc très calme. la famille est toujours bien accueillie.

Par Gérard B. Résidence Renouard , Clermont-Ferrand

Très belle résidence, équipe souriante et le repas que nous avons partagé était digne d'un bon restaurant

Par Yannick D. Résidence Renouard , Clermont-Ferrand

Maison de retraite ou séjourne la grand mère de ma compagne, le personnel est très accueillants, les chambre sont bien agencé et il dispose d'un coiffeur et d'activité différent dans la semaine.

Par David O. Résidence Renouard , Clermont-Ferrand

Intervenante en médiation par l’animal, j’interviens avec mes animaux ( chiens et cheval ) depuis plusieurs mois dans cet EHPAD. L’accompagnement des personnes âgées est plus qu’un métier c’est une vocation. Toute l’équipe direction, accueil , aides-soignant(e)s , l’équipe médicale sont aimables , attentionnés , professionnels et efficaces. Les locaux sont beaux , propres et agréables. Un EHPAD 5 étoiles . Je recommande sans hésitation .

Par Ericka B. Résidence Renouard , Clermont-Ferrand

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