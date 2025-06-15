Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cahors
Top qualité et empathie… Deux mois que Maman (86 ans) et Papa (88 ans) sont installés en chambre double dans cette résidence des Rives de Cabessut… Du top qualité à tous les niveaux : Chambre spacieuse, cadre chaleureux, cuisine de très bonne facture, animations variées et adaptées pour tous, tout cela en plein cœur du Cahors historique ; un véritable plus pour les familles, qui peuvent ainsi s’autoriser quelques escapades avec leurs proches dans les bars et restaurants voisins. Mais surtout, que serait cette résidence sans ses équipes… Rarement vu autant d’implication, de patience et d’empathie, et ce à tous les niveaux, des aides-soignants à l’équipe de direction, des infirmiers aux kinésithérapeutes, du personnel d’entretien aux serveurs du restaurant… Tous font preuve d’une extrême gentillesse envers leurs protégés. Je recommande hautement cet établissement et remercie l’ensemble du personnel pour leur dévouement. Thierry
Par Thierry R. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors
Ma mère, dépendante, y a résidé 10 mois. Je ne saurais trop recommander cet établissement où elle a été très entourée avec une belle prise en compte de tous ses besoins tant physiques que relationnels. Elle a pu participer avec joie aux activités et animations proposées tous les jours. Bravo et merci à tout le personnel pour leur compétence et leur écoute. Yvonne Deladerrière
Par Philippe D. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors
Pour ma part je recommande tout particulièrement cet établissement. Maman a été accueillie le 20/11/24. L'équipe l'a pris en charge avec beaucoup de professionnalisme et d'anpathie, si bien qu'à 93 ans, elle s'est déjà bien intégrée et se sent vraiment bien. Elle a retrouvé beaucoup d'autonomie grâce à l'efficacité des kinés. Merci à toute L'équipe
Par Dominique D. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors