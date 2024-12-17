Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Balbigny
Ma belle-mère est accueillie depuis avril 2024. La chambre est spacieuse, très bien équipée et nous avons pu amener quelques objets personnels. La résidence est très bien entretenue. Mention spéciale pour la restauration de très bon niveau. Et surtout des équipes, soignantes ou non, dévouées aux résidents et à leur bien-être et à l'ècoute des familles. Merci à tous.
Par Eric R. • Résidence Balbigny , Balbigny
Félicitations à Emeis Balbigny pour l'organisation du repas de fin d'année du 14 décembre. Bravo à tous le personnel en salle , en cuisine , à l'animation , sans oublier le sourire omniprésent de Madame la directrice .
Par Pierre M. • Résidence Balbigny , Balbigny
Notre tante a passé 18 mois dans cette résidence, de janvier 2023 à sa mort, fin juillet 2024. Nous habitons en région parisienne, nous ne pouvions pas venir souvent. Et pourtant, à chacune de nos visites, nous avons trouvé l'établissement propre, sans odeur, le personnel très disponible et chaleureux, notre tante toujours bien habillée, soignée et heureuse. Elle ne se plaignait pas de la nourriture et appréciait l'attention qui lui était portée. En fin de vie, elle a été accompagnée avec beaucoup d'humanité. Je recommande chaleureusement cet établissement et encore un grand merci à toute l'équipe !
Par Violaine P. • Résidence Balbigny , Balbigny
contacts et visites préalables en toute confiance, accueil parfait du résident, locaux entièrement réhabilités et neufs pour une bonne partie, personnels attentifs et dévoués, soins médicaux aux résidents, animations, alimentation... le cadre est agréable, les locaux très confortables. que dire ? mon père est content et se sent bien, presque chez lui, en sécurité.
Par Francois L. • Résidence Balbigny , Balbigny
Super établissement, très pro, un personnel très attentif aux résidents, une très bonne qualité tant du bâtiment que de la nourriture. Nous nous sommes trouvés en situation d'urgence pour placer notre maman. Pendant le séjour ou elle est restée nous avons été très bien accueilli, conseillé et aidé par tous le personnel. Merci à toute l'équipe
Par Philippe V. • Résidence Balbigny , Balbigny