Avis sur accueil de jour la rose des sables. Le site Emeis de la Talaudière, ex ORPEA, comprend un EHPAD et un accueil de jour (ADJ), dénommé « la rose des sables ». Maman, aujourd'hui âgé de 91 ans, a été admise à l’ADJ début décembre 2019, il y a 4 ans et 11 mois. En raison de l'évolution de son état de santé, la responsable de l'accueil a demandé à Madame GRANGE de ne plus venir à compter du 1er novembre 2024. Le contrat très complet signé au départ permet en effet une dénonciation par chacune des parties. C'est une petite déception, car le fils aidant aurait souhaité une cessation progressive. Si leurs locaux et les salles de restauration sont séparés, EHPAD et ADJ partagent différents équipements. Chaque jour de la semaine, l'ADJ reçoit entre 4 et une douzaine de participants. Ils sont regroupés par GIR : un GIR élevé avec un GIR bas. La volonté de l'institution de ne plus accepter maman peut se comprendre en raison de l'alourdissement de la prise en charge, mais aussi de la fatigue croissante liée à l'âge et à l'évolution de la pathologie. Pour une malade, la fréquentation de l'ADJ présente au moins deux avantages : une participation à des activités variées et différentes de celles proposées au domicile, animées par des professionnels, la création d'un rythme dans son planning hebdomadaire si l’ADJ est programmé au moins deux fois par semaine, sous condition qu’une bonne exploitation en soit faite par les proches et les infirmiers à domicile. Dans le cas de maman, l'ADJ a été prescrit par le gériatre référent. Il faisait suite aux journées passées à l'hôpital de jour du CHU Saint-Étienne pour identifier la fragilité. L'ADJ la rose des sables a été choisi par la famille après présélection de trois établissements stéphanois et rencontre avec leurs responsables respectifs. Le choix s'est opéré sur la base du projet exposé et sur la perception que l'on pouvait avoir de l'ambiance du groupe en visitant sur place. Nous avions en tête le bien-être de maman bien sûr ! Quand aux tarifs de journée, ils étaient assez proches. Nous ne regretterons pas ce choix. Toutefois, un premier point d'attention réside dans la difficulté de pouvoir vérifier la réalité des activités proposées, eu égard à l'aphasie en émission de maman. Certes un bulletin mensuel papier est remis aux familles, mais il n'existe pas d'échange d'information numérique avec les responsables à l'exception de courriels. Lorsque ORPEA est devenu Emeis il y a un an, un blog destiné à chacune des familles est apparu pour tenter d’améliorer le lien avec l’institution. Un planning hebdomadaire des activités d'animation proposées est aussi parfois remis en début de semaine. Il en va de même avec le menu de la restauration. Ce n'est pas possible d'en vérifier la réalité, comme dit plus haut. Le second point d'attention est la nécessité de devoir justifier de toutes les absences du proche par un certificat médical. Cette obligation, assez lourde à supporter dans la pratique, fait partie de l'engagement contractuel à participer aux journées, sachant que l'établissement est ouvert 52 semaines par an, à quelques exceptions près. La responsable, qui fait état de 30 années de métier, donne volontiers des conseils aux familles. Elle est entourée par une adjointe bien investie, et par une équipe stable partagée avec l’EHPAD de deux ergothérapeutes abordables, d’une psychologue, d’un médecin coordinateur un peu imbue d’elle-même, et d’une infirmière. Plusieurs intervenants extérieurs sont aussi intégrés. En cas d'absence, les remplacements ont été assurés jusqu'à une période récente. L'équipe affirme respecter un rythme propre à la personne accueillie. Pour maman, c’était une sieste après le déjeuner. Maman a toujours semblé apprécier les journées qu'elle passait, mais sans pouvoir fournir plus de détails hélas !

Par Charles G. • Résidence La Talaudiere , La Talaudière