Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Priest-en-Jarez
Établissement bien structuré et dirigée grâce à une belle âme qui veille et gère très bien. Mme Touré Directrice au Top ainsi que la directrice adjointe Émilie belle personne .Vous pouvez confier vos parents, grand parents ils seront bien pris en charges et bien soignés. Une animation bien géré par l animatrice très solaire, convivialité et jovialité au rendez-vous garantie. J estime très important pour les résident(es). Je recommande cet établissement. PS: Je ne leurs mets pas 5 étoiles même si il mérite car j e crains qu'ils prennent la grosse tête
Par Saida C. • Résidence St Priest , Saint-Priest-en-Jarez
Quel réconfort de voir 1 membre de notre famille chouchoute, soigne et entouré de tant de gentillesse et d humanité. Bravo pour le professionnalisme, les bons petits plats et surtout chapeau au personnel.
Par Christian F. • Résidence St Priest , Saint-Priest-en-Jarez
Personne âgée reçu 2 fois en accueil temporaire, ravie de son séjour. Chambre neuve spacieuses résidence très propre.
Par Christelle C. • Résidence St Priest , Saint-Priest-en-Jarez
Très bonne residence, personnel impliqué et très disponible
Par Cherifa Z. • Résidence St Priest , Saint-Priest-en-Jarez