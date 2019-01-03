Établissement bien structuré et dirigée grâce à une belle âme qui veille et gère très bien. Mme Touré Directrice au Top ainsi que la directrice adjointe Émilie belle personne .Vous pouvez confier vos parents, grand parents ils seront bien pris en charges et bien soignés. Une animation bien géré par l animatrice très solaire, convivialité et jovialité au rendez-vous garantie. J estime très important pour les résident(es). Je recommande cet établissement. PS: Je ne leurs mets pas 5 étoiles même si il mérite car j e crains qu'ils prennent la grosse tête

Par Saida C. • Résidence St Priest , Saint-Priest-en-Jarez