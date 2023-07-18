Bien que mon papa n’y soit pas resté longtemps nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la résidence ORPEA de Saint -Just Saint- Rambert. Suite au « scandale ORPEA » ce n’est pas sans une certaine appréhension que nous nous étions résolus à le confier à cette structure proche de notre domicile. Nous y avons découvert un havre de paix et d’humanité. L’ensemble du personnel étant à l’écoute de ses résidents et de leur famille. Merci à Monsieur Denis le directeur, Merci à l’ensemble du personnel soignant : médecins, infirmiers , aides-soignants, auxiliaires de vie, Léa la kinée …..Pour leur gentillesse et leur professionnalisme, Merci au personnel de la cuisine qui a su lui redonner un peu l’envie de manger et ce n’était pas gagné ! Merci au personnel administratif pour son accueil et sa disponibilité, Merci aussi à tous ceux que nous oublions. Enfin, nous tenons à remercier particulièrement Magalie, Lucas , Clément et Marielle qui nous ont entourés et soutenus pendant ses dernières heures. Leur empathie, leur gentillesse, et leur éthique ont adouci ses derniers jours et lui auront permis de partir en douceur, sans souffrance ,au calme dans sa chambre entouré par sa famille. Famille de Monsieur Chatard Henri.

Par Bernadette F. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert