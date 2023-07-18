Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Just-Saint-Rambert
Ma maman est restée plus de 5 ans dans cet établissement. C'est une résidence que je recommande fortement pour le professionnalisme, la gentillesse et l'empathie envers les résidents de toute l'équipe : la direction, l'accueil, les soignants, les aidants , les animateurs, l'équipe du restaurant.
Par Jean-michel P. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert
Une maison de retraite que je recommande fortement de part le sérieux et le professionnalisme des équipes, et particulièrement de la direction qui a su gérer les moments douloureux. On se sent en famille dans cette maison, tout en délicatesse aussi bien pour les résidents que pour leurs proches. Un grand merci pour votre accompagnement inoubliable.
Par Corine I. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert
Je remercie chaleureusement toute l'équipe de l'établissement St-just-Emeis qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme de petits details tres apprécié, d'humilité, de patience et de bons soins (mention spéciale pour Magalie) Merci pour la gentillesse la sympathie le dévouement que vous avez apporté à ma maman ainsi qu'à nous sa famille le meilleur choix qu'on ai fait pour elle. Tellement triste qu'elle n'est pas pu profiter plus longtemps de ce lieu ce fut sa dernière demeure et la meilleure.
Par Stephanie E. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert
Bien que mon papa n’y soit pas resté longtemps nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la résidence ORPEA de Saint -Just Saint- Rambert. Suite au « scandale ORPEA » ce n’est pas sans une certaine appréhension que nous nous étions résolus à le confier à cette structure proche de notre domicile. Nous y avons découvert un havre de paix et d’humanité. L’ensemble du personnel étant à l’écoute de ses résidents et de leur famille. Merci à Monsieur Denis le directeur, Merci à l’ensemble du personnel soignant : médecins, infirmiers , aides-soignants, auxiliaires de vie, Léa la kinée …..Pour leur gentillesse et leur professionnalisme, Merci au personnel de la cuisine qui a su lui redonner un peu l’envie de manger et ce n’était pas gagné ! Merci au personnel administratif pour son accueil et sa disponibilité, Merci aussi à tous ceux que nous oublions. Enfin, nous tenons à remercier particulièrement Magalie, Lucas , Clément et Marielle qui nous ont entourés et soutenus pendant ses dernières heures. Leur empathie, leur gentillesse, et leur éthique ont adouci ses derniers jours et lui auront permis de partir en douceur, sans souffrance ,au calme dans sa chambre entouré par sa famille. Famille de Monsieur Chatard Henri.
Par Bernadette F. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert
Personnel humain et avec énormément d'empathie merci à tous
Par Olivier P. • Résidence St Just , Saint-Just-Saint-Rambert