Maisons de retraite / EHPAD à Roanne (42300)
7 établissements trouvés
Residence Notre Maison
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
Korian Villa D'Albon
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 445 € par mois
Residence Le Rivage
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
Résidence Maison De Jeanne
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 430 € par mois
Résidence Du Clair Mont
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
Residence Aurelia
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
EHPAD du Centre Hospitalier Bonvert
Roanne (42300)
Maison de retraite / EHPAD
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