Cette institution propose un accueil des résidents digne et personnalisé. Les repas sont excellents et les animations variées (ex : distribution de cadeaux par le père Noël devant les grands-parents ravis et leurs petits-enfants comblés). Le personnel est d'une gentillesse exceptionnelle et toujours à l’écoute des séniors et de leur famille. L’équipe des soignants cherche le bien être des résidents et n'hésite pas à solliciter les proches pour améliorer les conditions de vie au sein de l'établissement. Nous nous sommes sentis comme en famille, y compris avec la direction très impliquée et très compatissante dans les moments difficiles. Encore merci pour ces quatre années à vous côtoyer au quotidien.

Par Christophe Z. • Résidence Tiers Temps , Gap