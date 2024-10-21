Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gap
L'accueil de jour a été une formidable alternative au maintien à domicile de notre proche. L'équipe de ce service est parfaitement coordonnée et investie. Lorsque nous avons envisagé un hébergement classique l'encadrement nous a accompagné et orienté vers les possibilités qui nous correspondait.
Par Florent-c • Résidence Tiers Temps , Gap
C’est une satisfaction particulière que nous avons pour tous les services proposés par la résidence Tiers Temps de Gap. Depuis ces dernières années mon parent s’est intégré plus facilement grâce aux équipes de soins et à l’encadrement. Je remercie les soignants toujours présents et impliqués dans l’évolution des besoins de notre famille. C’est un atout majeur de pouvoir communiquer dans la bienveillance des équipes. La qualité des repas, l’environnement et les temps d’animation sont incomparables à ceux connus dans une précédente structure.
Par Aurore • Résidence Tiers Temps , Gap
En 2020. Personnel très dévoué . Directrice professionnelle
Par Patricia V. • Résidence Tiers Temps , Gap
Au nom de toute la famille, je félicite sincèrement l'ensemble de l'équipe et du personnel de Gap pour l'accueil, l'attention, la chaleur humaine et la disponibilité dont ils ont témoigné à l'égard de notre mère, qui avait étonnamment retrouvé une joie de vivre pendant son court séjour. Et tout particulièrement à l'occasion de son "départ". Merci
Par Jacques D. • Résidence Tiers Temps , Gap
Cette institution propose un accueil des résidents digne et personnalisé. Les repas sont excellents et les animations variées (ex : distribution de cadeaux par le père Noël devant les grands-parents ravis et leurs petits-enfants comblés). Le personnel est d'une gentillesse exceptionnelle et toujours à l’écoute des séniors et de leur famille. L’équipe des soignants cherche le bien être des résidents et n'hésite pas à solliciter les proches pour améliorer les conditions de vie au sein de l'établissement. Nous nous sommes sentis comme en famille, y compris avec la direction très impliquée et très compatissante dans les moments difficiles. Encore merci pour ces quatre années à vous côtoyer au quotidien.
Par Christophe Z. • Résidence Tiers Temps , Gap