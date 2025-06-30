Nous avons placé notre Mamie au Jardin de Medicis à Milhaud à l'âge de 91 ans en raison de sa santé mentale qui se dégradait. Elle y restée 3 ans jusqu'à son décès. Tout au long de son séjour, elle a été prise en charge avec beaucoup de professionnalisme, d'attention et de chaleur humaine. Elle s'y est toujours sentie bien. Par cet avis, notre famille souhaite remercier chaleureusement toute l'équipe.

Par Michel C. • Les Jardins Médicis , Milhaud