Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Milhaud
Cohésion de groupe, énergie, dynamisme et D’une gentillesse exceptionnelle, voici comment décrire toute l’équipe des jardins de Médicis !!! Merciiiiii à tous pour ce super moment passer ensemble !!!! Je me suis régalé Sandro des roseaux
Par Safari C. • Les Jardins Médicis , Milhaud
Mon papa a passé plus de 8 ans dans cet établissement et il y a été très heureux. Tout le personnel est formidable et les résidents y sont très heureux et très bien entourés. Je recommande vivement cet établissement.
Par Valerie L. • Les Jardins Médicis , Milhaud
Nous avons placé notre Mamie au Jardin de Medicis à Milhaud à l'âge de 91 ans en raison de sa santé mentale qui se dégradait. Elle y restée 3 ans jusqu'à son décès. Tout au long de son séjour, elle a été prise en charge avec beaucoup de professionnalisme, d'attention et de chaleur humaine. Elle s'y est toujours sentie bien. Par cet avis, notre famille souhaite remercier chaleureusement toute l'équipe.
Par Michel C. • Les Jardins Médicis , Milhaud