Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Garons
Très bonne accueil, les professionnels sont très aimable et sympathique, j'ai effectué mon stage au 5 sens et je recommande fortement.
Par Cyrielle • Les Cinq Sens , Garons
Maison de retraite très familiale dont l'accent est mis sur le confort et le bien-être des résidents. Aujourd'hui, nous avons fêté l'anniversaire de mon père, en famille, salle privatisée, un repas de très grande qualité grâce à la cheffe cuisinière qui nous a fait un repas de ouf, un personnel d'une gentillesse hors norme... on était aussi bien (si ce n'est mieux) qu'à la maison pour le plus grand bonheur de la famille mais surtout de ma mère qui y réside depuis 1 mois !
Par Véronique E. • Les Cinq Sens , Garons
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous le personnel soignant ainsi qu'à la direction pour l'accueil remarquable et le soin fait à notre grand mère , un grand merci pour leur présence emplie de bienveillance, de gentillesse et d'humanisme . Nous recommandons cet établissement aussi sérieux que professionnel à toutes les familles environnantes . Sincères remerciements . Famille Tepas / Martinez
Par Lili M. • Les Cinq Sens , Garons
Bravo à toute l équipe pour sa gentillesse et son professionnalisme Une mention spéciale pour les repas que nous avons partagés à plusieurs reprises et pour Julie qui anime les ateliers
Par Bernard B. • Les Cinq Sens , Garons
A tort mais malheureusement souvent à raison on est rebute par le mot EPADH.Ma visite d'aujourd'hui pour aller voir un membre de ma famille m'a réconciliée avec ce mot. Oui il existe des établissements humains dans lesquels les résidents sont traités avec respect et bienveillance. Un excellent accueil, des repas comme à la maison, le bien-être des résidents avant tout Merci à toute l'équipe
Par Josette V. • Les Cinq Sens , Garons