Maison de retraite très familiale dont l'accent est mis sur le confort et le bien-être des résidents. Aujourd'hui, nous avons fêté l'anniversaire de mon père, en famille, salle privatisée, un repas de très grande qualité grâce à la cheffe cuisinière qui nous a fait un repas de ouf, un personnel d'une gentillesse hors norme... on était aussi bien (si ce n'est mieux) qu'à la maison pour le plus grand bonheur de la famille mais surtout de ma mère qui y réside depuis 1 mois !

Par Véronique E. • Les Cinq Sens , Garons