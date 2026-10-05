La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, Les Jardins Médicis sont habilités à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). L'établissement est également habilité à l'APA et à l'APL / ALS, ce qui permet de réduire le reste à charge pour les familles éligibles.

Où se situe exactement l'établissement ? La résidence se trouve au 1 Chemin de Fanfoussinque, à Milhaud (30540), dans le Gard. Elle bénéficie d'un emplacement calme, à proximité immédiate de Nîmes et de son agglomération.