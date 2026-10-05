Les Jardins Médicis à Milhaud (30)
5.0 (3)
Maison de retraite / EHPAD à Milhaud (30)
1 Chemin de Fanfoussinque, 30540 Milhaud
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Résidence du groupe DomusVi Cadre paisible aux portes de Nîmes
À propos de l'établissement
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Les Jardins Médicis
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, Les Jardins Médicis sont habilités à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). L'établissement est également habilité à l'APA et à l'APL / ALS, ce qui permet de réduire le reste à charge pour les familles éligibles.
Où se situe exactement l'établissement ?
La résidence se trouve au 1 Chemin de Fanfoussinque, à Milhaud (30540), dans le Gard. Elle bénéficie d'un emplacement calme, à proximité immédiate de Nîmes et de son agglomération.
Comment contacter la résidence pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre l'établissement par téléphone au 04 66 01 71 70 ou par e-mail à dir-medicis-milhaud@domusvi.com. L'équipe de direction pourra vous renseigner sur les modalités d'accueil et organiser une visite sur place.
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