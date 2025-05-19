Durant le séjour de maman à l EHPAD de Poulx, l'accompagnement a été de qualité tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Les animations sont variées et l'établissement est ouvert à différentes collaborations et intervenants. Ces moments, sont agréables et stimulants pour les personnes âgées. Un grand merci aux équipes et à la Direction pour leur soutien et leur bienveillance. Les familles y sont bienvenues. Christine

Par Titi V. • Les Portes de Nimes , Poulx