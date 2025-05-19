Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Poulx
Très bon établissement. Professionnels très bienveillant tant avec les résidents, les familles ou les étudiants.
Par Charlotte O. • Les Portes de Nimes , Poulx
Personnel à l'écoute de la patientèle, disponibles et humains. Le cadre est fleuri et d'un calme exemplaire.
Par Romain C. • Les Portes de Nimes , Poulx
Durant le séjour de maman à l EHPAD de Poulx, l'accompagnement a été de qualité tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Les animations sont variées et l'établissement est ouvert à différentes collaborations et intervenants. Ces moments, sont agréables et stimulants pour les personnes âgées. Un grand merci aux équipes et à la Direction pour leur soutien et leur bienveillance. Les familles y sont bienvenues. Christine
Par Titi V. • Les Portes de Nimes , Poulx
Établissement familial, personnel devoué, bienveillant et tres a l écoute.
Par Laurence B. • Les Portes de Nimes , Poulx
Très bon établissement, personnel à l'écoute, très bon emplacement et embiance familiale, je recommande vivement
Par Peres C. • Les Portes de Nimes , Poulx