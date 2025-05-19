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Maisons de retraite / EHPAD à Poulx (30320)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Poulx

Très bon établissement. Professionnels très bienveillant tant avec les résidents, les familles ou les étudiants.

Par Charlotte O. Les Portes de Nimes , Poulx

Personnel à l'écoute de la patientèle, disponibles et humains. Le cadre est fleuri et d'un calme exemplaire.

Par Romain C. Les Portes de Nimes , Poulx

Durant le séjour de maman à l EHPAD de Poulx, l'accompagnement a été de qualité tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Les animations sont variées et l'établissement est ouvert à différentes collaborations et intervenants. Ces moments, sont agréables et stimulants pour les personnes âgées. Un grand merci aux équipes et à la Direction pour leur soutien et leur bienveillance. Les familles y sont bienvenues. Christine

Par Titi V. Les Portes de Nimes , Poulx

Établissement familial, personnel devoué, bienveillant et tres a l écoute.

Par Laurence B. Les Portes de Nimes , Poulx

Très bon établissement, personnel à l'écoute, très bon emplacement et embiance familiale, je recommande vivement

Par Peres C. Les Portes de Nimes , Poulx

Maisons de retraite / EHPAD proche de Poulx

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