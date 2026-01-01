Residence De La Vannerie à Verneuil-sur-Avre (27)
Maison de retraite / EHPAD à Verneuil-sur-Avre (27)
101, BOULEVARD DES POISSONNIERS, 27130 Verneuil-sur-Avre
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